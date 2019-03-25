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春遊再加碼！花蓮送遊客「500元消費券」　成為Q粉免費拿

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▲▼▲▼花蓮六十石山金針花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮六十石山金針花海非常壯觀。（圖／記者蔡玟君攝）

記者胡順惠／台北報導

交通部觀光局規劃於4至6月推出「春遊補助」方案，各縣市都有加碼方案。花蓮縣政府今（25）日宣布，遊客到花蓮除了有觀光局的補助之外，將推出「加碼三重送」，有機會抽中花蓮11家頂級飯店的總統套房，且週週進行公開抽獎，連續11週，贈品總價值近百萬元。

▲▼花蓮縣政府今北上召開記者會宣布春遊加碼方案。（圖／花蓮縣提供）

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▲花蓮縣政府北上召開記者會宣布春遊加碼方案。

花蓮縣政府表示，加碼三重送的第一重是，加入花蓮好Q會員成為「Q粉」，立即贈送500元點數，6月底前到花蓮至400於家合作商家消費兌換商品（數位消費券概念），一家四口遊花蓮最多可獲2000元的「Q幣」加碼消費券，預計這波贈點活動將送出1.5萬個名額。

第二重則是，Q粉4至6月到花蓮的好Q合作商家以行動支付消費（如愛金卡、悠遊卡、信用卡、街口支付、LINE Pay、支付寶等），每10元可累1點「Q幣」，等於消費打九折。

第三重是，入住花蓮參與「108年度春遊住宿優惠活動」旅宿業，可於「天天遊花蓮 週週抽總套」活動頁面填寫報名資料，有機會抽中花蓮11家頂級飯店的總統套房，贈品總價值近百萬元。

太魯閣度假秘境！夜宿布洛灣山月村　欣賞精彩出草舞（圖／記者林育綾攝）

▲隱身山林間的「山月村」飯店也在抽獎名單中。（圖／記者林育綾攝）

參與活動的11家頂級飯店包含山月村、太魯閣晶英酒店、怡園渡假村、花蓮美侖大飯店、花蓮福容大飯店、理想大地渡假飯店、秧悅千禧度假酒店、瑞穗春天國際觀光酒店、遠雄悅來大飯店、翰品酒店花蓮、藍天麗池飯店。

預計抽獎時間為4月22日、4月29日、5月6日、5月13日、5月20日、5月27日、6月3日、6月10日、6月17日、6月24日、7月1日。

另外，花蓮縣政府同步推出「春遊洄瀾賞花觀螢踏青趣」等十條推薦遊程，並預計於5月1日至6月15日舉辦「花蓮10大人氣名店海選活動」，民眾只要在活動網站票選心目中的花蓮人氣店家即可獲得「花蓮好Q」「Q幣」回饋，還有機會獲得最大獎，台灣日本來回機票及經典花蓮雙人套裝遊程、Printoss 印相神器等好禮（參加資格不限國籍）。

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關鍵字：春遊補助,花蓮縣,加碼,總統套房,花蓮好Q,Q粉,Q幣

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