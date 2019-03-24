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台灣水果登陸最大站　廈門進口商：韓國瑜上任會跟高雄買更多

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▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門中埔水果批發市場，處處都可看見台灣水果。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／廈門報導

高雄市長韓國瑜的訪陸行程26日抵達廈門，將簽約1萬5千噸農產品的銷售合作，繼續「讓貨出得去」。對此，廈門當地的農產品進口商受《ETtoday新聞雲》採訪時指出  ，廈門一直都是台灣農產品登陸的最大站，韓國瑜上任後，當然會再加碼，月初，廈門首屈一指的水果進口商「鑫金鷺」與高雄阿蓮區農會購買500箱的珍蜜棗，就是明顯例子。

廈門的農產品進口商表示，廈門進口台灣農產品已有10多年歷史，目前已經是常態性，每周都會有貨櫃運抵達廈門「同益碼頭」，經過檢疫等程序後，再送到大陸各省市的通路銷售，其中最大宗的就是水果，「台灣水果走高端路線，賣相好、口感好、又健康，品質真的不錯，即使價格較高，還是很受歡迎。」

▼高雄阿蓮區農會3月初銷出一批珍蜜棗。（圖／高雄市農業局）

▲高雄阿蓮區農會珍蜜棗,廈門,鑫金鷺。（圖／高雄市農業局）

進口商強調，農產品運銷可說是「分秒必爭」，就以水果來說，若在運輸上消耗太多時間，上架的過晚，水果的新鮮度受影響了，那銷售的效果也不會好，「廈門進口的台灣水果大多是從高雄港出發的，現在已經可以做到『夕發朝至』，就是晚上出發，白天抵達，只要8～10小時的航程，省下的運輸時間，能延長產品在貨架上的擺放時間，也可銷到更遠的內陸城市。」

對於韓國瑜上任後，廈門的農產品進口量有沒有機會進一步提升，進口商表示，月初廈門的水果進口商「鑫金鷺」跟高雄阿蓮區農會進了500箱的珍蜜棗，其實就是明顯的例子，「珍蜜棗過去就有在進口，但還沒有跟阿蓮區的農會買過，這就是韓國瑜上任後的效應，珍蜜棗沒有土味，果實還很飽滿多汁，口感香甜又爽脆，非常受歡迎。」

▼除了棗子，鑫金鷺也進口台灣的釋迦、鳳梨、芭樂，以及蓮霧。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺。（圖／記者蔡紹堅攝）

不過，台灣水果雖然受歡迎，近年卻也面臨一些衝擊，其中最困擾的就是「假台灣水果」，進口商解釋，台灣水果名氣大、賣價高，所以有些不肖的商人會「掛羊頭賣狗肉」，用其他產地的水果假裝台灣水果，以較低的價格販售，「許多消費者分辨不清楚，就有可能誤買，當然，現在官方也有在取締。」

▼台灣的蜜棗、芭樂擺放在大陸商場的明顯處。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門,台灣水果,同益碼頭,水果批發,中埔水果批發市場,鑫金鷺。（圖／記者蔡紹堅攝）

據了解，大陸自2005年開放台灣水果進口後，廈門口岸便長期是台灣農產品登陸的最大站，13年過去，進口量也從最早的一年207噸，增加到2018年的一年4.7萬噸，成長了226倍，比重佔大陸進口台灣水果總量的90%。

此外，廈門海關1月也發布公告指出，率先與「高雄關」建立緊密友好合作關係，開闢兩岸互認新渠道；對台灣輸大陸水果等農產品採取便利化通關模式，對台灣輸大陸水產品免於提供台灣官方的檢測證書，縮短台灣鮮活易腐貨物通關時間；對台灣輸大陸食品實施「源頭管理、口岸驗放」，改「批批查驗」為「口岸抽查驗證」。

▼廈門同益碼頭，每周都會有台灣農產品到貨。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲三通10年廈門兩碼頭運量大增長　台商：水果銷陸成長20倍。（圖／記者蔡紹堅攝）

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關鍵字：韓國瑜,韓國瑜訪陸,韓國瑜大陸行,廈門,台灣水果,農產品,鑫金鷺

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