請體諒牠！失聰大狗爬牆被丟石頭　飼主：Micki在大火中救全家

▲▼5歲的 Micki因為天生失聰，爬上牆圍等待主人，被po上臉書。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事）

記者唐詠絮／彰化報導

「貓在圍牆上我見多了，狗倒是第一次見，還這麼大隻」，網友將狗兒的圖po上網，原來有不少人還被嚇過，引發許多網友討論。狗主人上網道歉，說牠叫 Micki，今年5歲，「以前不大會對人吼叫，自從牠被人用石頭丟過木棍戳過好幾次受傷後，就變得戒心很重」，而牠之所以會爬牆，一切只因是隻天生聽不到的狗。

家住在南郭郡守的狗主人說，有一次家中發生火災，爸爸重聽、她則是重感冒，要不是Micki 跟 Micki的弟弟龍龍不斷的吠叫聲，趕緊報警，「恐怕我的家也沒了人也不在了，感謝Micki救了我們全家人。」

狗主人在臉書po文說，Micki會爬上圍牆，是看家和等待主人、觀察外面的方法，「我也曾害怕牠會從牆上掉下來，我也曾經試過把她綁在車庫，可是Micki一整天都一直睡，睡到有人去叫醒牠，才會驚醒過來，後來，我就放棄限制牠，讓牠自由。」

Micki站在那已有3、4年了，以前不大會對人吼叫，可自從被人用石頭丟過、木棍戳過好幾次受傷後，就變得戒心很重，要網友有經過時，可以做出食指放在嘴上噤聲的動作，或是雙手插腰做出生氣的動作，Micki就懂了。

狗主人說，「因為我家的狗都很大隻，怕嚇到人，所以都是半夜才會帶牠們出去散步，下午時 Micki被人丟石頭，我聽到跑出去人已經跑了，我不怪任何人，只是希望網友能了解Micki的情況，這是牠對外面好奇的方法，對於被牠嚇到的人，真的很抱歉。

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