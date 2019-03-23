抗崩價假新聞！　賴惠員舉辦義賣力挺台灣農產品

▲前台南市議員賴惠員，在台南學甲慈濟宮舉辦「挺農民義賣活動」，力挺優質台灣農產品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了守護台南溪北農業重鎮，民主進步黨中央評議委員、前台南市議員賴惠員，3月23日在台南學甲慈濟宮舉辦「挺農民義賣活動」，現場除了有來自後壁的台南好米，這次活動還加入了台南鳳梨，賴惠員指出，為了要力抗「鳳梨崩價一斤剩5元」的假新聞，藉由此活動邀請鄉親，一起力挺優質台灣農產品。

前台南市議員賴惠員表示，「挺農民義賣大會」系列活動，本週末將接連在學甲、東山舉行，場場參與民眾爆滿。原本預計只協助台南後壁好米的義賣，日前在市場傾聽選民心聲時，談到鳳梨1斤剩5元，甚至還有1斤1元，已經由農委會證實是假新聞的消息時，當下就決定將台南鳳梨，加入義賣大會的活動行列，除了要力抗假新聞外，更要以實際行動協助解決農民的痛苦。活動參與民眾大讚賴惠員「接地氣」，認為賴惠員參選立委，日後是一個會做事的好立委。

賴惠員補充，其實不只有鳳梨，連東山的荔枝、龍眼今年因暖冬及外來種生物「荔枝椿象」入侵導致不開花，造成農民損失慘重，農委會也將這些農作物列入災害補助，農民可申請現金救助。而賴惠員服務團隊於24日將移師東山碧軒寺舉辦挺農民義賣大會。