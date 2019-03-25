「我腸子跑出來了！」汐止砍人驚悚畫面曝　他陪討1萬債務慘遭切腹

突發中心／新北報導

新北市汐止區茄苳路一處民宅前，24日深夜11時爆出砍人案，一名31歲黃姓男子遭3台轎車當街攔下後，便一陣追砍，警方獲報趕赴現場後發現，倒臥在地上的黃男不停哀號「我腸子跑出來了」，趕緊將他送往鄰近的國泰醫院急救。據了解，黃男疑似是因陪同友人協調債務問題，進而爆發衝突遭砍傷，目前全案將朝殺人未遂罪偵辦。

▲新北市汐止24日深夜爆發砍人案，1男遭砍臟器外露。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，新北市一名陳姓女子與李姓前男友有債務問題，李男欠陳女逾1萬元卻遲遲未還，陳女的哥哥決定出面協調。24日深夜雙方相約汐止談判，李男與隨行的5名友人開著2輛車前往現場，28歲的陳女與哥哥則帶著黃男共乘一輛車赴約。

雙方原先已協調好債務歸還方式，孰料，離去時車輛去發生擦撞，兩方人馬進而爆發嚴重肢體衝突，李男的友人從車上拿出開山刀、信號彈、高爾夫球桿助陣，直到被追砍的黃男跑了約30公尺躲到一輛白色轎車後才停手，開車離開事發地點。

警方24日23時46分許接獲通報，有人在茄苳路上打架滋事，隨即出動快打部隊前往現場，此時，黃男瑟縮在路旁，還不斷哀號「我腸子跑出來了」，警方發現他左腹及右手皆有刀傷，所幸緊急送醫後已無大礙。警方調閱監視器後，已將嫌犯帶回警局偵訊，全案將朝向殺人未遂偵辦。

▲汐止茄苳路深夜有男子遭惡煞追砍，警方到場進行採證。（圖／記者趙永博攝）

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