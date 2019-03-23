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北海岸7處沙灘近800人聯合淨灘　清出1500公斤海漂垃圾

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▲ 北海岸7處沙灘近800人聯合淨灘 清出1500公斤海漂垃圾。（圖／交通部觀光局北觀處提供）

▲ 北海岸7處沙灘近800人聯合淨灘，清出1500公斤海漂垃圾。（圖／交通部觀光局北觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

交通部觀光局北觀處響應「旅遊安全宣導週」，23日上午結合浪漫北海岸LOVE樂活企業聯盟，在北海岸7處沙灘舉辦聯合淨灘活動，有近800人參加，共清出1500公斤海漂垃圾，以塑膠廢棄物為主，如浮球、漁具、塑膠袋等佔有60%，共同維護美麗安全的遊憩空間。

▲ 北海岸7處沙灘近800人聯合淨灘 清出1500公斤海漂垃圾。（圖／交通部觀光局北觀處提供）

北觀處23日上午結合浪漫北海岸LOVE樂活企業聯盟（幸福灣莊園、極北懶熊、海灣綠洲、北海岸愛之船、貓頭鷹及伊莎貝拉海灣咖啡館與中角灣商家Quiet B. Days、TP MOTOR CLUB）等，自主發起在北觀處轄內白沙灣、淺水灣、婚紗廣場、綠石槽、風箏公園、台二線27.5K、中角灣等7處沙灘舉辦聯合淨灘活動，當日新北市環保局、新北市石門區公所等機關一同共襄盛舉，參與人數近800人。

北觀處表示，本次在北海岸小鎮辦理淨灘活動，主要配合3月18日至25日之「2019旅遊安全宣導週」向來北海岸之遊客宣導「開心遊、平安歸」之理念，並齊展現「愛護地球守護海洋」的決心與使命。

活動當天，總共清出人工漂流物1500公斤，以塑膠廢棄物為主，如浮球、漁具、塑膠袋等，佔了60%。店家不僅提供在地青年就業機會，透過此次淨灘活動，更凝聚社區成員向心力、促進小鎮發展，對於小鎮新生貢獻一份力量，實踐地方創生精神。

▲ 北海岸7處沙灘近800人聯合淨灘 清出1500公斤海漂垃圾。（圖／交通部觀光局北觀處提供）

活動參與浪漫北海岸LOVE樂活企業聯盟店家及中角灣店家，主動提供淨灘商品優惠，店家不乏是北海岸遊子，返鄉創業的成功案例，例如石門極北懶熊為在地青年自大陸返鄉創業，而海灣綠洲則為台北房仲業返鄉開立景觀餐廳。

北觀處強調，目前轄區內沙灘清潔之方式包括，海漂物清運採購、自2019年2月開始啟用沙灘清理車，及民間自發性淨灘，沙灘清理是持續性不間斷工作，須仰賴機械及人工同時作業始能維持沙灘的潔淨美麗，籲請民間企業團體繼續踴躍參與淨灘及淨山，共同維護美麗安全的遊憩空間。

且透過淨灘活動深化環境教育於生活中，讓淨灘不是一次性的啟動，而是進入到生活中的改變，將持續營造安全旅遊環境，加強旅遊安全稽查，完善觀光景點安全設施，共同把關遊憩活動品質與安全，讓全台灣知曉北海岸小鎮除天然美景可參訪巡禮外，還可發掘豐富小鎮美食及人文體驗。

▲ 北海岸7處沙灘近800人聯合淨灘 清出1500公斤海漂垃圾。（圖／交通部觀光局北觀處提供）

▲ 北海岸7處沙灘近800人聯合淨灘 清出1500公斤海漂垃圾。（圖／交通部觀光局北觀處提供）

▲ 北海岸7處沙灘近800人聯合淨灘 清出1500公斤海漂垃圾。（圖／交通部觀光局北觀處提供）

▲ 北海岸7處沙灘近800人聯合淨灘 清出1500公斤海漂垃圾。（圖／交通部觀光局北觀處提供）

▲ 北海岸7處沙灘近800人聯合淨灘 清出1500公斤海漂垃圾。（圖／交通部觀光局北觀處提供）

▲ 北海岸7處沙灘近800人聯合淨灘 清出1500公斤海漂垃圾。（圖／交通部觀光局北觀處提供）

▲ 北海岸7處沙灘近800人聯合淨灘 清出1500公斤海漂垃圾。（圖／交通部觀光局北觀處提供）

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