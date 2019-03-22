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社會 社會焦點 保障人權

3個月23件海龜死亡「數字暴增」　海巡憂心海洋生態保育被破壞

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記者郭世賢／新北報導

北海岸沿岸海龜死亡案件攀升！21日下午海洋大學濱海校區，發現1隻死亡海龜卡在消波塊間，因不易拾取搬運，海巡第2岸巡隊出動救生艇帶至岸際，後續由海洋大學將海龜部分器官帶回研究調查，其餘屍體交由岸巡人員，在望海巷岸際就地掩埋。

▲ 短短3個月23件海龜死亡案件 海巡憂心海洋保育生態環境。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 短短3個月23件海龜死亡案件，21日下午海洋大學濱海校區，發現1隻死亡海龜卡在消波塊間。（圖／合成照／記者郭世賢翻攝，下同）

海巡署第2岸巡隊21日下午3時許，接獲民眾報案在海洋大學海工館後方，發現1隻海龜卡在消波塊間，因不易拾取搬運，隨即由八斗子及碧砂安檢所開救生艇前往察看，岸巡人員抵達現場後，發現海龜已明顯死亡多時，運用救生艇帶至岸際，並聯繫海大海洋生物研究所人員到場處置。

▲ 短短3個月23件海龜死亡案件 海巡憂心海洋保育生態環境。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 21日下午海洋大學濱海校區，發現1隻死亡海龜卡在消波塊間，海巡出動救生艇帶至岸際。

海巡人員表示，經海大研究人員檢視，該死亡海龜品種為1級保育類母綠蠵龜，長91公分、寬81公分，現地解剖無法判斷死亡原因，海大將重要器官帶回研究調查，其餘屍體運到望海巷岸際就地掩埋。

海洋大學海洋生物研究所教授程一駿指出，依目前發生海龜死亡的案例中，多數是幼龜、青少龜，因肺部發育未完全，無法像成龜順利下潛深海處避寒，多半觸礁撞死，或者凍死在岸邊。每年3、4月間，屬季節交替時期，氣候變化變化多端，海龜死亡率較高。

▲ 短短3個月23件海龜死亡案件 海巡憂心海洋保育生態環境。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 21日下午海洋大學濱海校區，發現1隻死亡海龜卡在消波塊間，海巡出動救生艇帶至岸際。

2019年1月4日國立海洋科技博物館產學交流組廖運志博士，上班騎車經過基隆潮境保育區時，發現1隻翻肚的海龜，他趕緊上前查看，發現海龜的頭部，竟然不見了，場面令人鼻酸。

2019年3月14日海巡第八岸巡隊麟山鼻安檢所，在石門區白沙灣遊客中心附近海灘，發現1隻綠蠵龜，經麟山鼻安檢所及第一機動巡邏站巡邏組前往現場察看，綠蠵龜已沒有生命徵象，海洋大學研究人員解剖取走內臟帶回研究，屍體就地掩埋。

海巡署第2岸巡隊表示，2019年1至3月已處理了23件海龜死亡案件，比較2018同期15案，多出8件，保育問題令人憂心，為關懷海洋永續及保育海洋生態，請民眾於海域或岸際發現相關情事，多利用「118」免費報案專線，以利學術單位進行研究提出對策。

「綠蠵龜」小檔案

根據維基百科資料顯示，綠蠵龜（學名：Chelonia mydas、英文：green sea turtle），又稱青海龜，是海洋中的爬蟲類動物，是海龜屬下的唯一一種。綠海龜廣泛分布在熱帶及亞熱帶海域中，即約南北緯度20℃等溫線之間的海域，並在水溫逾攝氏25度的沙灘上產卵。由於牠用肺呼吸，於海中的潛水深度極限約一、兩百公尺。綠海龜的主食為海中的海草與大型海藻，因此體內脂肪累積了許多綠色色素，呈現淡綠色，也因而得名。

綠海龜已瀕臨絕種，全世界僅剩下約20萬頭產卵母龜，在世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄中列為瀕危物種。為避免因人類的捕殺及棲地之破壞，所有海龜被均列為瀕危野生動植物種國際貿易公約（或簡稱華盛頓公約）附錄中的物種，也被選為世界自然基金會的海洋十寶之一。

▲ 驚悚！海龜陳屍基隆保育區 發現龜頭不見了。（圖／廖運志授權使用）

▲ 驚悚！2019年1月4日海龜陳屍基隆保育區，發現頭不見了。（圖／廖運志授權使用）

▲ 回不了家！｢綠蠵龜｣魂斷白沙灣 海巡就地掩埋。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 2019年3月14日在石門區白沙灣遊客中心附近海灘，發現｢綠蠵龜｣已明顯死亡。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
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關鍵字：北海岸,沿岸,消波塊,海龜

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