地方 地方焦點

年前搶客！日曜天地運動品牌990元起　中友藝術季228連假登場

▲日曜天地、中友百貨。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中日曜天地OUTLET即日起至2月23日舉辦「全民運動月」。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

農曆年前後，台中百貨活動熱度升溫，日曜天地OUTLET與中友百貨分別推出以「運動採購」與「藝文娛樂」為主軸的主題企畫，滿足民眾過年採買與休閒娛樂的不同需求。

台中日曜天地OUTLET即日起至2月23日舉辦「全民運動月」，集結近20大運動品牌，包括ADIDAS、NIKE、New Balance、FILA、PUMA、Under Armour、CONVERSE、MIZUNO等，商品涵蓋鞋款、服飾、包款與配件，精選鞋款990元起，另有多款千元有找的限量商品，從成人到孩童皆可一次備齊運動與日常穿搭裝備。呼應運動風格融入日常生活的趨勢，這次商品橫跨跑步、健身、瑜伽與戶外活動需求，並引進韓國運動時尚品牌XEXYMIX，提供女性更多兼具機能與造型的選擇。

此外，日曜天地也於2月6日至2月22日再加碼推出「美肌美妝團購會」，現場集結上萬件國際美妝與保養商品，最低百元起。該活動於2025年首度登場即吸引大量人潮，今年適逢農曆年假期間再度推出，預期將成為過年採購亮點之一。

▲日曜天地、中友百貨。（圖／記者游瓊華攝）

▲中友百貨則預告每年開春指標活動「2026中友藝術季」，將於228連假一連三天在C棟13樓國際大廳登場。（圖／記者游瓊華攝）

中友百貨則預告每年開春指標活動「2026中友藝術季」，將於228連假一連三天在C棟13樓國際大廳登場，主打「雙主題大秀」。首波邀請超人氣漫才喜劇《面白大丈夫》，由董軒、耿賢、阿量、木森輪番演出；另一主題則由風動室內樂團帶來多首動漫音樂改編演出，曲目涵蓋《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《名偵探柯南》等作品。藝術季三天共規劃五場次，即日起開放售票，並結合消費兌票與公益捐贈，讓民眾在欣賞演出的同時，也能支持偏鄉音樂教育。

01/23 全台詐欺最新數據

421 2 6140 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

孩子想徒手攀101怎麼辦？吳淡如：絕食抗議　母愛文戳中家長心
12月剛來高雄AAA！《黑暗榮耀》女星病倒　公司證實：動完手
Lulu、陳漢典大喜！一整排55688車隊「護花」　Lu爸載
快訊／霍諾德登頂台北101　自拍照首度曝光

