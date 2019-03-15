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北海岸淨灘添生力軍「沙灘清理車」　北觀處：1車可抵60人

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▲ 北海岸增添生力軍「沙灘清理車」 北觀處：1車可抵60人。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 北海岸增添生力軍「沙灘清理車」，該車組每個月可取代60人次清潔人力，有助縮短清潔工時，提昇清潔效率。（圖／記者郭世賢攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

交通部觀光局北觀處購置沙灘清理車組「履帶式鏟裝車1輛、搬運車1輛」，15日下午2時在北海岸中角灣舉辦啟用儀式，並與在地社區結合，成立中角灣淨灘車協力隊，投入沙灘清潔維護工作。北觀處長張振乾表示，該車組每個月可取代60人次清潔人力，每年可節省約120萬清潔費，有助縮短清潔工時，提昇清潔效率。

立法委員黃國昌金山萬里服務處主任郭慶霖表示，黃國昌於就任之初，即要求北觀處採購沙灘淨灘車，期待己久的沙灘淨灘車今日正式啟用，由北觀處委託專業淨灘車操作人員專職負責，未來將肩付北海岸沙灘清潔的重任，期望透過乾淨的沙灘，讓北海岸各處海灣，成為地方旅遊的亮點。

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▲ 北海岸增添生力軍「沙灘清理車」 北觀處：1車可抵60人。（圖／記者郭世賢攝）

另外，「北海創生青年知識論壇」創辦人賴家華表示，北海創生的成員都是在地店家所組成，每個人都希望北海岸這片土地更加美好，因此由主任郭慶霖發起，以北海創生成員為基礎先起個頭，同時成為自發性志工，共同為北海岸注入新的活力，期望透過乾淨的沙灘，讓北海岸各處海灣成為地方旅遊的亮點。

北觀處表示，轄管北海岸的中角灣、白沙灣及淺水灣等沙灘，長期以來都靠大量人力撿拾方式清除海漂物垃圾，尤其每逢海流潮汐、颱風或季風過後，沙灘上漂入大量海漂物垃圾，需要更多人力進行繁重的清除工作，清除人員的辛勞有目共睹。北觀處人員當場示範沙灘清潔車組功能，呈現沙灘清理車組比起傳統人力，顯著縮短工作時間的效益。不但能減輕清除人員負擔，更能提高工作效率，並隨即展開「旅遊安全宣導週」宣導。

北觀處強調，沙灘清理車組仍有工作死角，例如跳石海岸、岩岸地形及自然山林等地帶，無法使用沙灘清潔車組清理，每日海岸邊因海流與潮汐漲退潮，仍有大量海漂物垃圾堆積於沙灘上，須仰賴人力清理，籲請民間企業團體，繼續踴躍參與淨灘及淨山，共同維護美麗安全的遊憩空間。

▲ 北海岸增添生力軍「沙灘清理車」 北觀處：1車可抵60人。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 北海岸增添生力軍「沙灘清理車」 北觀處：1車可抵60人。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 北海岸增添生力軍「沙灘清理車」 北觀處：1車可抵60人。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 北海岸增添生力軍「沙灘清理車」 北觀處：1車可抵60人。（圖／記者郭世賢攝）

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關鍵字：北海岸,沙灘,淨灘車

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