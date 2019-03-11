讓漢寶溼地美麗　彰化千人淨灘清出3噸多垃圾

圖/慈濟基金會提供 文/林佳予

台灣海岸線總長超過1千多公里，從海上飄來的垃圾不僅污染了美麗海洋，更會對生態造成問題。

慈濟彰化分會除了平日在鄰里間推動環保、減塑宣導，於2019年3月10日，號召近800位慈濟志工、慈少及慈濟家庭家屬，年紀從最小3歲到最大80歲環保志工都來熱情參與，結合彰化地區社團及實業家約1100人於漢寶濕地舉行「大手牽小手，齊心護海洋」淨灘活動，在千人千手「手護」清淨海灘的淨灘行動後，共清出超過3公噸以上的海洋廢棄物。

由慈濟彰化分會、慈濟彰化青少年成長班、彰化縣漢寶養殖協會、漢寶社區發展協會、無極混元文樞院、財團法人臺灣護聖宮教育基金會聯合主辦的「大手牽小手 齊心護海洋」漢寶濕地淨灘活動，於10日上午在彰化漢寶濕地舉行。

活動前幾天，彰化地區陰雨綿綿，不過在淨灘這一天一早，淨灘的場地天候涼爽無雨，讓與會的1100位參與淨灘的志工與民眾順利的進行長達七公里的淨灘區域分配後，千人淨灘活動就在天候配合下順利展開。



彰化縣長王惠美特別到淨灘現場表達關懷，王惠美縣長在致詞表示：感恩慈濟在證嚴法師呼籲用鼓掌的雙手做環保，長期在各社區推動環保堅持下，慈濟志工來了近800人，非常感恩慈濟志工的參與。

參與此次淨灘的台明將企業董事長林肇睢說：共同愛護台灣這塊土地大家一起連手共同努力，讓漢寶溼地越來越美麗，讓海邊環境更具魅力，活絡地方，帶動漁村觀光。淨灘是愛護地球，減少廢棄物污染海洋，維護海洋生態的方法之一，希望能還給海洋一個美麗的容顏。



此次活動由文樞院準備1000份素食料理，希望帶動更多人響應蔬食，蔬食可以減緩地球暖化。透過一次又一次的淨灘，學會環境保護從自身做起，停止垃圾汙染，更帶動家人朋友一起親海、愛海與守護海洋。

這次來淨灘的慈濟青少年成長班及慈濟籃球隊的同學說，如果每個人都能因為這一次的活動而有所改變，我覺得很值得參加這活動。

慈濟基金會表示，透過淨灘活動，希望能喚起大家對環境生態的重視，透過一滴滴汗水，換來沙灘上一片片淨土，用一點點的力量，喚醒愛護海灘的重視，清淨大地也淨心。