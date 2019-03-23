神經痛病人50％缺維生素C　是一般人的10倍

▲2019年台灣疼痛醫學會年會暨國際研討會，由台灣疼痛學會、奇美醫學中心與嘉南藥理大學共同主辦，在嘉南藥理大學演藝廳舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年台灣疼痛醫學會年會暨國際研討會，由台灣疼痛學會、奇美醫學中心與嘉南藥理大學共同主辦，於3月23日、24日兩天在嘉南藥理大學演藝廳舉行，這次國際研討會以「內調營養、外用再生修復」為主題的全方位治療觀念，呈現新世紀的疼痛醫學。

奇美醫學中心開發營養檢測，提供民眾新的檢測方向，於2013年元月至2019年元月止共有3萬多例健檢病人資料統計，顯示男性平均50％維生素D缺乏，女性平均68％維生素D缺乏，另外疼痛科神經痛病人常是80％維生素D缺乏；至於維生素C，一般大眾約有5％維生素C缺乏，疼痛科神經痛病人約50％維生素C缺乏。

由此可見台灣疼痛病人有高比例的維他命缺乏率，當維生素D缺乏時，腸道對鈣質吸收變差，甚至肌肉收縮無力，肌肉易受傷又修復困難；當維生素C缺乏時，疼痛閾值下降，容易感到肌肉痠痛且肌力修復困難；而高濃度的維生素C與維生素D都具有抗癌作用。因此呼籲民眾應有營養素檢測觀念，從藥物到營養調理兼顧，以全方位治療的觀念照護自己。

▲奇美醫學中心麻醉部部長陳貞吟以大會會長身份致詞。

台灣疼痛醫學會年會大會會長、奇美醫學中心麻醉部部長暨疼痛科主任陳貞吟舉案例說明指出，一位年50多歲謝姓女病人，因有手部痠痛且無法拿筷吃飯、拿掃把掃地等問題，到奇美醫學中心疼痛科陳貞吟主任門診就診，經陳主任詳細診斷後，採行「三階段內外兼顧治療法」。

首先從營養檢測與補充，經抽血檢測營養素狀態，發現維生素D與C偏低，因此進行營養補充調理，接著疼痛科醫師施行肌肉增生療法治療，同步在復健科接受肌腱增生療法治療且復健。經由奇美醫學中心跨科醫療團隊合作的治療，果然謝姓病人手部功能逐步恢復，現己可舉筷吃飯與拿掃把掃地，且持續進步中。

研討會場外，奇美醫學中心另有提供營養檢測諮詢，相關止痛藥物與營養補充劑展示及施行再生修復增生療法的輔助超音波儀器，提供醫療新知。以上治療方法非健保涵蓋範圍需自費，營養素檢測從數千到1萬元，依所檢測種類數量而定，再生修復的增生療法從數千到數萬元，依所用藥物與超音波引導定位技術而定。

雙工作坊為本屆年會特色，除神經阻斷術，更導入增生療法工作坊，增生療法是近年新興的微創介入性療法，以激發人體再生修復力，達成減緩痠痛目標，但成效不一，台灣疼痛醫學會特地邀請海內外知名教授講師，將工作坊內容完整化。

除技術的實作課，更有診斷與病人篩選課程，以提升專業，讓專業度極高的疼痛醫療服務，達成「用對疾病、用對人、用對時機」等「三對目標」，才能建立疼痛專業，真正解除病人的病痛問題！