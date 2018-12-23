超營養！大勝柳橙、蘋果「蜜棗」維生素C含量高　6訣竅挑好果　

▲每年12月到隔年2月為蜜棗盛產季。（圖／農糧署提供）

記者許展溢／台北報導

有「台灣蘋果」美譽的蜜棗，每年12月到隔年2月為盛產季，農糧署表示，棗子肉質細緻，甜脆多汁，口感極佳，營養成分也很高，其中維生素C更勝過柳橙、蘋果，能增強免疫力，要挑選好吃的果子則有6訣竅，包括果粒大、皮光滑、色澤偏黃綠、有重量感和避免瘀傷等。

▲蜜棗全台種植面積約2000公頃左右。（圖／農糧署提供）

蜜棗以台南、高雄、屏東為主要產區，全台面積約2000公頃左右，農糧署指出，產期通常是在冬季12至2月盛產，晚生種可延至5月，經產期調節9至3月生產，營養成分包含蛋白質、脂質、醣類、維生素C、B1及B2、膳食纖維、鉀、鈣、鎂、磷等離子，營養價值很高，勝過柳橙和蘋果，更能增強免疫力，可連皮食用，並能多元化利用，如製成蜜餞、乾果，亁果也能磨粉製成糕餅。

▲農糧署說明，要挑到好吃的蜜棗其中訣竅是選擇果粒大、果皮光滑和色澤偏黃綠。（圖／農糧署提供）

農糧署說明，蜜棗皮薄肉脆，清香多汁，形狀就像青蘋果，因此有「台灣蘋果」美譽， 至於要如何選到甜又多汁的蜜棗，有6訣竅，包括果皮光滑圓潤有光澤、果型端正完整、色澤較為黃綠並略帶白色、果粒大、有重量感，和避免瘀傷及破裂，果農吳禎哲則提供另一個建議，如蒂頭比較開，甜度相對高。



農糧署提醒，棗子以新鮮食用最佳，放在25度C室溫壽命大約有4天，如果放太久，外觀會產生褐斑外，會有脫水皺皮現象，因此建議民眾買回家後，可以用塑膠袋包裝好，馬上放到冰箱冷藏，能保存約2星期，冷藏時不要讓果品裸露，避免脫水。