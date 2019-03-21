跟風買冰霸杯！他問「杯子還好嗎...」得一片好評　鄉民酸：反向業配啦

▲冰霸杯。（圖／記者董美琪攝）

網搜小組／綜合報導

先前主打24小時保冰、大容量的「冰霸杯」掀起一陣潮流，價格從200多塊到1000以上都有，許多人也跟風買來用。一名網友日前在PTT上詢問大家的使用心得，想問那些人「靈壓（動漫用語，指靈魂的密度高低）還在嗎？」沒想到大部分的鄉民都表示超好用，還有人笑說原po應該是想要取笑這些人，結果反而被懷疑是「反向業配」。

一位網友在PTT八卦板上詢問「買冰霸杯的人靈壓還在嗎？」他表示當初冰霸杯紅極一時，許多人不管多少錢都要跟風買一個，「一個七八百也有盤子買」，除了主打保冰效果24小時，再搭上環保吸管套組，帳單根本不得了，「那些人還活著嗎？杯子們過得還好嗎？」

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貼文一出，不少使用者都表示「很好啊」，「放車上很好用啊！保冰」、「在用啊，你想怎樣？環保又保冰」、「每天都在用啊」、「不到200就有」、「很好用啊！我都直接把寶特瓶或手搖杯插著用也有效果」、「買150到現在還在用，這麼大口徑的保冷杯真的很好用」、「認為這是我去年買過最超值的東西了」、「我買stanley的杯，晚上50嵐沒喝完，隔天早上還有冰塊」。

▲冰霸杯保冷效果超讚 。（圖／翻攝自PTT）

另外也有人笑原po本來想取暖，結果鄉民一片好評，「很好用啊~ 你想帶什麼風向」、「原po本來是要po文嘲笑吧，沒想到真的好用XD」、「這是反向業配吧」。不過也有人提醒如果要用久一點，還是買合格的食用級材質比較好，「材質不是食用級的，久了你會看到金屬繡斑」、「缺點是杯蓋塑膠條和開口處容易發霉，每次用完要仔細洗」。

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