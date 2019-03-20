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小五生數學85分倒數第二！考卷蓋「藍色兔兔章」　母：認真說我不喜歡

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小五生數學85分倒數第二！考卷上有「兔兔章」　母：認真說我不喜歡。（圖／翻攝爆怨公社）

▲兔兔印章有標示全班數學分數的分布。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名小五學生數學考了85分，結果是全班倒數第二名，讓媽媽直呼「小學生心很累，媽媽覺得已經很棒了，是那種明明進步卻怎麼還是排後面的心情。」不少網友看到考卷上的藍色兔兔印章直呼，「這個章好討厭」、「那印章好傷人」。媽媽也說，「我第一次看到這個章，腦海裡浮現的是哈利波特的分類帽。」

媽媽今天（20日）在「爆怨公社」臉書社團分享兒子的考卷，只見上頭的兔兔印章有標示全班數學考試的分數分布，100分有2人、90到99分有18人、80到89分有2人、60到69分有1人。

請繼續往下閱讀...

媽媽寫道，「不需跟任何人比較，有盡力了就很好。」她也分享某天和兒子的對話：

兒子：媽咪，妳小時候數學好不好？
媽媽：ㄛ....很少及格過。
兒子：考幾分才及格？
媽媽：60分。
兒子：我絕對不可以像妳一樣，安親班老師會把我釘在牆壁上的。
（媽媽無言）

▼有網友說，「那麼小就給這麼大壓力，人格發展比數學還重要啊。」（圖／達志／示意圖）

▲學生。（圖／達志／示意圖）

對此，有網友說，「這個分數表真的讓小孩跟家長壓力很大欸，一定要這樣嗎？」原PO回，「認真說，我不喜歡看到這種印章，有分類的感覺。」另一人也說，「從小數學沒及格過，我還不是長這麼大了，老師的那個印章好討厭」；原PO回「我第一次看到這個章，腦海裡浮現的是哈利波特的分類帽。」

有人表示，「85分倒數第二，壓力好大」；原PO回「真的～我兒子原本想這次進步那麼多，應該可以擠到中間，沒想到還是吊車尾，小子有點桑（傷）心。」另一人直呼，「那麼小就給這麼大壓力，人格發展比數學還重要啊」；原PO回，「這印章到後來的效果就是我兒子說....『沒關係！我後面還有人～我考得比xxx好就好！』哈哈！老師聽了應該會昏倒。」

其他人留言，「我女兒考數學98分，全班26名擠不上前三名，她跟我說『我只是錯一題』，現在小學生好競爭」、「85已經很好了，我小學都在及格邊緣」、「小學生就算考不及格也沒關係啊，重點不要讓他怕學校生活，成績真的不是很重要，就算都拿最後，但他在學校快樂長大...我覺得都值得」。

▼您國小數學都考幾分呢？（圖／達志／示意圖）

學生示意圖。（圖／達志／示意圖）

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關鍵字：數學,爆怨公社

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