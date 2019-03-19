痛又爽！網激推「日本液體OK繃」癒合快　他實測結果超棒：看到人生跑馬燈

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▲日本液體OK繃一瓶稅後440日圓，約新台幣123元。（圖／翻攝爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

近年市場上出現一款特殊OK繃，源自日本的液體絆創膏，小小一瓶價格便宜，許多民眾出國旅遊會特地帶回台灣，不過和保護效果同樣知名的，是那「撕心裂肺」的疼痛感，不少網友親身體驗後留下深刻的告白，「點上去人生跑馬燈馬上出來」！

梁姓網友17日下午在「爆廢公社」貼文，貼出一張日本液體OK繃照片，對這神奇的小玩意充滿興趣，想知道這一罐好不好用、怎麼用。另一位藍姓網友同樣好奇，因為之前聽親友提過用起來很痛，儘管買了2條存著，卻一直無法鼓起勇氣使用，「有人用過這個嗎？」

文章貼上網，不少使用過的網友紛紛回憶，那真是痛徹心扉的刺激，「用過一次，寧願痛死也不願在（再）擦」、「沒生過小孩的要有非常心理準備」、「痛到爆炸，擦之前先咬下唇」、「一抹上去那瞬間似乎看見佛祖了」、「擦下去時會靈魂出竅，等了5秒鐘我阿祖才牽我回來」、「塗下去那一剎那，會看到人生跑馬燈。」

▲日本液體OK繃在台灣人氣極高，不少人用後都留下「一生難忘」的深刻記憶。（圖／翻攝爆廢公社）

不過，許多人大讚這種OK繃好用，傷口癒合立竿就見影，「像三秒膠一樣，馬上可以碰水做事情」、「我覺得小傷口還蠻好用的」、「完可以不用理他到傷口好」、「這個超好用的，之前去日本買也囤貨」、「它就是把你的長痛集中起來變成短痛啊」、「這好用欸，傷口復原很快。」

儘管痛歸痛，也有些網友從中得到了啟發，是痛與爽交織的獨特體驗，「爽啊～很好用欸其實」、「這超讚！抹了立馬高潮」、「我覺得用完超爽的」、「我超愛那個痛的感覺」、「又痛又爽，用一次就丟掉了！太爽了。」

本站2017年新聞〈遊日本買藥妝都會帶的液體OK繃 可以用在哪種傷口？〉報導，開業藥師易麗珍分析，液體OK繃適合用在一般的小傷口，如被紙張刮傷那種小、淺且平整的傷口，除了包覆有助癒合，防水性也不錯。不過，若是傷口過大、不規則、處於感染發炎狀態則不建議使用。

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▼小小一滴威力無比。（圖／翻攝爆廢公社）