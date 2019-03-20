高雄月老廟史上最OP！她求斬爛桃花　拜完一週「5姻緣上門」：被訊息轟炸

▲月老。（圖／本報資料照）

網搜小組／綜合報導

台灣月老廟眾多，每間廟也有各自擁護的信徒，至於準不準，每個人的看法也都不一樣。有位女網友19日在Dcard上分享自己在高雄拜月老的經驗，她當時求月老幫她斬爛桃花、留下好姻緣，沒想到5天之後，已經有5位曾有過曖昧或是暗戀過的人主動和她連絡，神之效率讓她大讚這是「史上最OP的月老廟」。

一位女網友在Dcard上發文，她指稱自己身邊總是有各式各樣奇怪的桃花，上上週剛好和朋友到月老廟求姻緣，由於平時真的是不堪其擾，所以忍不住跟月老說「拜託你把不是我的全部砍斷，是我的再幫我留下來。」而月老也爽快答應了。

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沒想到過了5天，她已經被一位一年沒聯絡的朋友訊息轟炸，被她拒絕的朋友也約她吃飯，另外好幾百年前暗戀的對象也主動要求陪考，還跟曾經淡掉、曖昧超過一年半的對象重新回溫，「甚至是被一個最近聊不錯正在考慮中的對象帶去拜月老」。

原po被月老驚人的效率嚇到，但也大呼自己明明是求斬桃花的，「怎麼越變越多了啦！月老啊......祢是不是搞錯了什麼？」不過她也很感謝月老這麼煞費苦心，開玩笑說甚至比她歷任男友還認真聽她說話。她也透露，這間超OP月老廟就位於高雄市苓雅區武廟路上，不管求什麼都會牽幾百條線來，提供給需要的人參考。

▲曾和原po曖昧的人也主動聯繫她。示意圖，與本文當事人無關。（圖／pakutaso）

網友們看完表示，「這間超靈驗，拜完過3個月，懶人女友get」、「那間我去過，結果曖昧兩年的男生送的御守莫名消失在我包包，只剩袋子，然後過四個月吧就遇到孩子的爸了」、「月老爺爺喜歡牛奶糖」、「當時我跟女友在還沒交往前，在不同時間都有去求月老，之後認識交往後，我們兩人想要去給月老感謝一下，當時我們以為都在不同間拜的，我就說先去妳那邊吧，結果竟然同一間，大推大推」。

雖然有人成功脫魯，但也有人去了還是單身狗一條，「上禮拜我也有去拜...然後我就被拒絕了」、「我過年的時候也拜這間到現在一點改變也沒有」、「同樣的廟我那條躺在家數個月了，還是單身」。

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