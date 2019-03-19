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開20年老車！女友乾哥羞辱窮酸　黑手師傅「3年復仇」結局超爽：不想借你錢

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▲汽車,修車,保養,機油,維修,換油。（圖／記者張慶輝攝）

▲職業不分貴賤，請別用你自以為的眼神來審視。示意圖，與本文無關。（圖／記者張慶輝攝）

網搜小組／綜合報導

「還有臉跟我借錢！」一名修車師傅開著20年老車與女友乾哥哥見面，沒想到初次見面他就遭到多次暗諷窮酸，氣得他想衝上去怒打洩恨，沒想到乾哥還打電話撂2人來相挺，他只好憋住怒氣罰站；3年過去了，他賺賺越多錢，但那名「乾哥哥」生意失敗，還厚臉皮跑來向他借錢，讓他傻眼到爆。

該名男網友在臉書「爆怨公社」說，那男子一直自認是女友的「乾哥哥」，3年前他與對方初次見面時，乾哥不顧他的情面，劈頭直接問他女友說「妹！你的錢夠嗎？不夠跟我講！」這一句話讓他超不舒服，不僅暗諷他的經濟能力，更不把他「男朋友」的身分放在眼裡。

請繼續往下閱讀...

▲▼開20年老車！女友乾哥羞辱窮酸。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲他與女友感情超好。（圖／翻攝自爆怨公社）

他立刻在旁回覆說，「我女朋友錢不夠會跟我講，不用你擔心。」沒想到這一句話正式引爆，兩人開始吵了起來，甚至差點打起架，現場氣憤極為火爆。不料，乾哥哥還打電話撂2人來，對方陣營人數較多，他慘居劣勢，他只好咬牙忍著，逼得在乾哥哥面前罰站。

俗話說得好「君子報仇，三年不晚」，他3年後與女友感情越來越好，但乾哥哥卻生意失敗，慘賠了一些錢，急需要資金周轉，還把腦筋動到他身上。原PO傻眼說，那人平常也沒有聯絡，現在竟然還有臉打電話跟他借錢。

乾哥下場慘的模樣，網友紛紛留言讚爆說，「這是風水輪流轉......」、「相堵得到」、「借啊～可以洗臉洗到老」、「借錢，還他給你老婆的人情，順便讓他看看現在你的能力」、「借啊，然後看不起他一輩子」、「要記得寫借據」、「借他啊！金紙店很多」、「用燒的」。

ET快訊
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關鍵字：黑手,修車師傅,爆怨公社

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