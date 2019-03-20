女球迷捕獲野生郭泓志！　博愛座魔人見亮點狂酸...反被鄉民噓爆

▲ 女球迷巧遇郭泓志 。（圖／網友授權提供）

網搜小組／綜合報導

有位女網友今日搭乘台鐵時，巧遇投手郭泓志，興奮的她也透過哥哥在PTT棒球板上分享。不過網友看了之後不但猛歪樓，詢問原po是否缺妹夫，照片還意外掀起了「博愛座論戰」，鄉民也怒噓魔人一番。

一位網友在臉書貼出一張照片，他表示妹妹今日在往台南的火車上遇到「不死鳥」郭泓志，也在月台上開心和郭泓志合照，迷妹的發亮眼神全展現在照片上。原po妹妹還表示，看到偶像憂鬱的眼神、稀疏的鬍渣，一舉手一投足都深深迷住她，「希望今年還能看到不死鳥再站上投手丘！」

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貼文一出，部分鄉民們也超嗨表示「不死鳥帥！」、「小小郭看起來真年輕，像大學生」、「在台南高鐵站也有看到！」、「靠太近了吧」。還有人歪樓表示「缺妹夫嗎？」、「好像情侶」、「他背的LV小肩背包，歐洲現在賣到斷貨～」。

▲郭泓志坐在博愛座上，引發網友議論 。（圖／網友授權提供）

不過照片中還有一個亮點引起網友論戰，有人發現郭泓志正坐在博愛座上，但是馬上被其他鄉民噓爆說「博愛座魔人又來了」、「開過這麼多次刀，坐博愛座臭了嗎？」、「博愛座平時有空位本來就可以坐，是有需要的人讓給他坐」、「一張圖釣出這麼多博愛座魔人 ㄏㄏ，太有趣了」、「看起來人很少，坐哪都沒差啊」。

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