竹科男單戀3年！女神生子後離婚「吃回頭草狂倒追」　他心動：該接受嗎

▲以前單戀3年的女生在離婚後突然倒追他。（示意圖／PAKUTASO，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

錯過的緣分還有機會再續嗎？一名網友過去喜歡一個女生3年，卻遲遲無法擄獲女生芳心，對方和別人結婚，還生了一個小孩，但婚後3年卻因為一些原因離婚了，現在女生重新和他聯絡，希望2人能在一起，讓他不知道是否該接受對方的追求。

這名網友在PTT的八卦版上發文，想問網友們如果一個追了3年的女生離婚後倒追自己，大家可以接受嗎？他的朋友35歲在竹科工作，過去曾單戀一個女生3年，但卻「郎有情，妹無意」，女方後來和另一個男生結婚了，還生了一個小男孩。

請繼續往下閱讀...

本以為2人的緣分會就此結束，沒想到女生結婚3年後，卻因為一些私人因素離婚了，孩子由前夫扶養，她也恢復單身，竟重新和這位男性友人聯繫上，還數次展現追求之意，原PO表示，女生現在32歲了，還是風韻猶存，「朋友現在心情很複雜，該接受嗎？」

網友們看到他的貼文反應兩極，有人認為如果還是喜歡，可以嘗試交往看看，「要不要走下去不管吧，先收」、「收啊，反正你也找不到對象了」、「接受，但會不會繼續再說」、「先相處看能不能接受啊」、「為什麼不重新當朋友看看呢」、「看個性，如果個性好收」。

但也有不少網友認為，對方會突然倒追不單純，希望他好好考慮，「條件好，不要為了一朵花放棄整片森林好嗎」、「不要，那個小孩早晚會要你朋友出錢養」、「如果有其他能選，還是不要選這個吧，麻煩」、「不管怎樣別吃回頭草就對了」、「追不到以及女生倒追的真正原因，先好好思考過這兩點再說」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！