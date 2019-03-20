又稠又酸！女友吃鹹豆漿他崩潰「根本壞掉餿水」　千人戰翻：是劃時代美食

▲ 傳統美食鹹豆漿。（圖／黃士原攝）

網搜小組／綜合報導

傳統美食「鹹豆漿」是在熱豆漿裡加入油條、蔥花、小蝦米等看似衝突的配料，有的人還偏好要加醋和紅色辣油，在冬日早晨來上一碗，胃都暖了起來。不過有位不挑食的網友崩潰表示，鹹豆漿是他世界上唯一不敢吃的食物，「感覺女友在吃壞掉的東西」，貼文一出也掀起千名網友討論。

一位男網友在臉書「爆廢公社」中表示，自己是個非常不挑食的人，但唯獨無法接受「鹹豆漿」這個食物，「女友在我面前吃爽爽，感覺她在吃壞掉的食物！」他還貼出一張鹹豆漿的照片，裡面有泡得軟爛的油條和刺激味覺的辣油，加上綠色蔥花增添了視覺享受，不過在原po眼裡卻是壞掉的餿水一般，貼文也吸引了上千名網友討論。

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▲愛吃的人表示一定要加辣油。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們看到這篇文馬上分成兩派戰翻，擁護者表示鹹豆漿鹹鹹辣辣超好吃，有人說自己一開始跟原po一樣害怕，但一試就成主顧，「好吃到靠北」、「摒除成見，嚐一次鹹豆漿，或許你會從此愛上它」、「這是劃時代的美食」、「這超好吃的！我的家人也都無法理解」、「 以前不行但吃過後就愛上了」、「重點是好吃的鹹豆漿沒幾家」、「一定要加辣」。

不過事情本來就有兩面，有人喜歡自然也會有人討厭，另外一派網友崩潰說「真的踏不出去第一步，還有人說踏出去了但跟想像中一樣噁心，「不論味道或是賣相都讓我不舒服」、「怎麼好像我女兒吐奶的？」、「基於好奇心點過一次，吃一口差點吐出來，但是為了不浪費食物，我吃完了......」、「很久之前我老公幫我點一碗，我一看到就不想吃了，然後他叫我試一口看看，會愛上鹹豆漿......他馬的，吃了一小口差點吐了一碗鹹豆漿給他」。

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