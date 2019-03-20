蔡英文三年改變台灣什麼　網列數據「薪資成長3%」勝馬0.1%

▲ 總統蔡英文執政三年乃變了什麼引發網友熱議。（圖／記者徐文彬、湯興漢攝）。



記者林彥臣／綜合報導

蔡英文政府在面臨「韓流席捲」與賴清德宣布參加總統黨內初選等狀況，可以說是內外交迫，執政基礎岌岌可危。就有網友在PTT八卦板上詢問，「三年過去了台灣現在有改變什麼嗎」問網友對於蔡英文三年來執政的看法，就有網友舉出蔡英文執政三年的數據，來回應這三年來台灣改變了什麼。



網友指出大家最在意的薪資成長的部分，馬英九的八年薪資成長0.1%比阿扁時期的0.2%還爛，至於蔡英文執政時期，去年8月本國籍全時受僱員工（不含外國籍與部分工時員工）經常性薪資平均為43,540元，年增3.07%，加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為52,522元，年增7.45%。

▲數據顯示蔡英文執政薪資成長率比以往高。（圖／記者陳亭伃攝）



網友指出經濟成長率的部份，馬英九八年經濟成長率才2.81%，完整最後一年還低到0.85%，創下1999年金融海嘯以來的6年新低，蔡英文上台至今，對岸全面打壓，國際空間被封殺的很慘，前年執政完整一年，經濟成長率是2.84%，近3年最高，經濟成長率去年第一季3.04%，自2016第二季到現在，季季成長，2018年台灣的經濟成長率正式數字還沒出來，但是據年末主計總處的預測，會是2.66%，今年1月21日，渣打的估值則是2.5%。

▲台股曾經長達17個月上萬點。（圖／記者張一中攝）



股票的部分網友指出，股票只有2015曾快閃萬點，收盤仍然沒有萬點，蔡英文執政時期上萬點不僅達成，還維持了17個月之久，雖然2018.11.10首度跌破萬點，但隔天馬上又重新站上萬點，接下來台灣股市大盤有很長一段時間都在萬點上下拉扯，截自3/15，是10439點。

人均GDP部分，從1997年以來，台灣人均GDP衰退歷史上有4次，分別是1997~1998、2000~2001、2008~2009、2014~2015。李登輝一次、阿扁一次、馬英九二次，馬英九八年，人均GDP由18131升到22592元，蔡英文二年，人均GDP由22592升到25004元。

失業率部分，網友引用主計總處公布數據，去年7月台灣失業率為 3.68%，創近18年以來同期低點，顯示勞動市場，穩定；上半年失業率平均為 3.66%，年減0.09個百分點，亦是18年來同期新低。2018年整年的失業率是3.71%，創近18年新低。

▲也有人認為陸客對很多觀光業者的生計很重要，但蔡英文執政卻讓陸客來台降低。（圖／記者張一中攝）



不過也有網友反駁，「你看事情只看結果，不看中間內容及原因」，馬英九2008那年遇上金融海嘯台灣那時超慘，中國自己降了30%的匯率加上跟美國一樣QE，2008年第一代i phone被發明出來，中國開始成為世界代工大國，一堆台商跑去大陸設廠，也間接造福台灣人培養了一堆台幹，要不是馬英九跟對岸保持合作態度，「不然你以為台灣可以從金融風暴走出來？」更不要講觀光業大陸人帶來多少錢，要不你去問那些墾丁或日月潭的攤販 看是否希望大陸人來觀光？

認同蔡英文執政的網友在推文中表示，「可憐台灣人民都是感覺派 ，不是數據派」、「還有一堆人整天喊經濟差，然後又不看看自己幾兩重」、「推，整體來說還是比馬在位好很多」、「推整理，認真做事的人總容易受到各種抹黑」、「蔡真的算是眼光長遠和有勇氣做對的事的人」、「基本工資漲那麼多，失業率還可以低，應該跟一例一休，很多老闆得多請人有關」。

但也有不認同蔡英文施政的網友表示，「檢討選民？這邏輯要建立在『贏的人比較好喔』現在有哪點看得出贏的人比較好啊」、「說個笑話，這麼好11/24會大敗」、「我只問你有覺得你賺到錢嗎？」、「所以人民就是無感不然會墊底喔笑死」、「辛苦了，下去領五百，人民就是無感啦，講那麼多廢話。