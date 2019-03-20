PTT爆「台中i環保」空污檢舉App無端下架　中市府：烏龍爆料

▲網友在PTT爆料「台中i環保」App無端下架，台中市政府回應稱是烏龍爆料。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中市空污嚴重，卻有網友20日在PTT發文稱，他剛換手機要安裝「台中i環保」空污檢舉App軟體竟已被「下架」！遍尋臉書及環保局官網，卻找不到下架原因。台中市政府對此澄清，該App因下載率低加上環保署有「公害報報」類似App，4年前已下架，此屬網路烏龍爆料，切勿以訛傳訛。

有網友20日在PTT發文稱，台中已連續多天空污紫爆，今年1月比去年同期PM2.5更嚴重。空污除看空氣盒子外，中火和違規工廠都是污染源之一。他因為剛換新手機要安裝「台中環保局的「台中i環保」空污檢舉App，卻發現已被下架，怎麼找也找不到下架原因，質疑台中空污打假的。

▲網友稱台中i環保App無端下架，市府回應在2015年就已下架。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中市環保局對此澄清是「網路烏龍爆料」並說，「台中i環保」App因市府時期考量下載率低，且行政院環保署設有「公害報報」檢舉App，功能性相同，經檢討整合，早於2015年底林佳龍市長時期就已下架。針對有人以網導視聽，市府嚴正呼籲理性討論公共事務，切莫聽信此類烏龍爆料。

環保局表示，新市府上任後積極面對空污問題，提供多元管道供民眾檢舉空污案件。民眾若要舉報公害污染案件，可透過市府1999專線、環保局報案專線04-22291747、全國公害陳情免付費電話0800-066666等管道報案。

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