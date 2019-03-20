第1次穿這樣騎車！窄裙妹怨「裙子往上跑」露嫩腿　萬人暴動：上車啦

▲這……這個腿！（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多台灣人都是騎機車出門，路上也經常看到女騎士穿梭在車陣中。一名女網友日前貼文抱怨「穿窄裙不好騎車啊啊啊！一直一直往上跑」，並附上一張她穿裙子的照片。看到貼文後，網友紛紛驚呼「有美腿」、「才不會告訴你們我存圖了，我很紳士的」、「這貼文根本吸引老司機們上車」、「哇！這黑絲美腿……」

一名女網友在臉書《爆怨公社》貼文，「X！穿窄裙不好騎車啊啊啊！一直一直往上跑！怒把西裝外套脫下來遮」，最後忍不住標註「#寶寶之前都穿褲子騎沒這困擾啊！」並附上一張圖，只見原PO坐在機車上，身穿灰色緊身窄裙和黑色絲襪，一雙美腿穠纖合度、相當好看。

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照片讓上萬人暴動，大家紛紛留言，「好漂亮的腿」、「這腿也太猛！真美」、「我好想看你騎車，腿真美」、「出沒在哪裡？我在你前面幫你開路」、「你裙子沒穿好，要往上拉才對啊」、「穿這種裙子需要司機載的」、「騎在你身邊，危險系數加大」、「這角度差點噴鼻血」。

有人則是建議原PO買遮陽裙，「去買一條遮陽的圍裙比較安心」、「買條美美的遮陽裙就好啦」、「要弄防曬裙....不然會越跑越上面」、「有一種東西叫防走光罩裙，五金行都有賣」。不少女網友也深有同感「真的有夠難騎，坐後座也是，巴不得把裙子扯開」、「超級懂這個感受，每次等紅燈都要拉一下，哈哈哈！」

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