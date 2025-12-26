日本無印良品乳液出包！狂飄腳臭、堆肥味　官方認了：可退費

▲日本無印良品「藥用抗皺亮白乳液」傳出異味，圖為亮白UV款。（圖／取自MUJI JP）



記者張方瑀／綜合報導

日本無印良品（MUJI）旗下熱銷保養品「藥用抗皺亮白乳液」近日因傳出詭異異味，引發消費者集體災情，不少用戶形容氣味「像臭蟲」、「像堆肥」、「像腳趾甲垢」，直言用過一次就不敢再碰。對此，品牌母公司良品計畫26日正式發出公告，承認確實收到異味反應，並宣布針對該產品啟動退貨退費機制，同時強調成分與安全性並無問題。

網瘋傳「一擦臉就像踩到什麼」 用戶哀號嗅覺崩潰

掀起話題的主角是無印良品販售中的「藥用抗皺亮白乳液」（薬用リンクルブライト乳液）。自2024年10月上市後，陸續有消費者在官網與社群媒體上留言抱怨產品異味刺鼻，彷彿臭蟲、銀杏、便便甚至腳臭混合體，有人直言「我臉連續臭兩天」、「這味道根本不是人用的」，評論區一片哀號，甚至還有人誤以為產品已經腐敗。

無印良品回應：氣味差異來自天然成分 允容器退回全額退費

面對爭議升溫，無印良品營運公司「良品計畫」26日發布聲明指出，「我們確實收到多起針對『藥用抗皺亮白乳液』的氣味反應，因此對相關產品進行確認。」品牌解釋，該乳液採用天然來源成分（含經化學處理的天然成分），因此原料本身可能會帶有特殊氣味，而這些氣味會受到收穫時期或原料狀態影響，導致不同批次出現氣味差異。

良品計畫強調，雖然每個人對香味的感受不同，但「若使用時的氣味未達顧客期待，我們將提供退貨退費服務」。至於產品本身是否安全？官方表示，「經調查後確認產品成分與安全性皆無異常，若理解並可接受其氣味者，可安心繼續使用。」

這4款可以退！消費者帶容器回店就能退錢

針對退費機制，無印良品說明，只要持有下列「200mL藥用抗皺亮白乳液、180mL補充包、50mL攜帶用、試用組（20mL×3瓶）」任一產品的容器實體，可至任一間無印良品門市辦理退費，不需提供發票。