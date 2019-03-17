短裙女遭色狼撲倒內褲掉一半　房東竟要她退租：長太漂亮也是麻煩

記者李忠憲／台中報導

李姓女子一人租下南區社區大樓套房居住，凌晨跟友人小酌後返家，竟遇上色狼尾隨。李女出電梯後要求離開，竟遭對方扯髮、脫衣，內褲都掉一半，她極力反抗，對方才悻悻然離開。房東得知後不但沒安慰，還說「長得太漂亮也是麻煩！」，還要求她退租，根本是「二度傷害」，令她相當氣憤！

▲短裙熟女遭色狼尾隨企圖性侵，房東竟因此解約。（圖／記者李忠憲翻攝）

2月18日凌晨1時許，從事設計工作的40歲李姓女子，身穿未過膝短裙赴約，在結束友人家的小酌後，返回南區社區大樓套房住處。進電梯時，一名陌生男子跟著她進去，就覺得怪怪的。她走出住家樓層電梯後，男子竟跟出來，直覺認為是色狼，立刻喝令離開，豈知是惡夢的開始。

▲▼短裙熟女與色狼扭打，內褲險遭扯掉性侵。（圖／記者李忠憲翻攝）

李女表示，該名男子非但不離開，竟動手拉扯她頭髮，還熊抱、用身體將她壓制在地，甚至強脫她衣裙，連內褲都扯掉一半，企圖性侵。她不從，與對方扭打約10分鐘，對方發現無法得逞，只好悻悻然離開。她立刻打電話報警，1樓保全看到男子身上都有血跡又不是住戶，也將他攔下報警。

警方調查，涉嫌性侵的47歲張姓男子疑似精神異常，在警方問話時避重就輕，否認性侵，只會說「不知道、不清楚」，依法移送台中地檢署後已收押獲准。

令李女氣結的是，女房東得知後登門關心，沒安慰就算了，竟還酸她「長得太漂亮也是麻煩！」。沒多久，房仲就打給她說房東要解約，限她2周搬走，只退2個月押金，沒其他賠償。

「我是受害者，卻當成是麻煩製造者！」李女表示，房東意思好像是她打扮花枝招展，才惹來這麼多風波，感覺這社會都在霸凌她，令她無法接受。目前已循司法途徑爭取權益，希望能還她公道，也不要再有人因此受害。她擔心節外生枝，因此希望媒體不要去聯繫房東。

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