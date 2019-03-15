帶嫩女友上金錢豹回家再續攤　她醉喊：「不要弄我」仍被硬上

▲男子趁嫩女友酒醉性侵得逞。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者李忠憲／台中報導

連姓男子約剛交往的女友小婷（化名）去台中金錢豹與友人飲酒作樂，小婷酒醉後同意回連男家休息，連男卻誤認可以「直奔本壘」，未經同意就脫光她衣服，不顧她說「不要弄我」硬上。連男辯稱你情我願，但小婷提供對話錄音及聊天截圖鐵證如山，台中地院依強制性交罪判連男3年半，全案可上訴。

判決書指出，連姓男子在2017年4月透過友人介紹認識嫩女友小婷，同月25日凌晨3點，連男開車載小婷前往金錢豹酒店赴友人約，一起飲酒作樂。小婷因酒醉，同意讓連男載往他住處休息。

連男到家後繼續拿酒出來倒給小婷喝，等到她喝到意識不清，竟脫光她衣服，在房間內乘機性交。小婷過程中驚醒，發現連男竟在「老漢推車」，喊說：「不要弄我！」但連男卻依然故我。小婷最後趁有一點力氣往前移動，也讓連男作罷，清醒後憤而提告。

連男否認犯行，辯稱小婷當時清醒，沒有酒醉，自己走到他房間睡覺。他再躺在旁邊一起睡。睡覺時小婷有碰到他，「雖然我沒口頭問要不要發生性行為」，但過程中她也有配合，是很自然發生的。

台中地院合議庭根據小婷提供的手機軟體「微信」對話及錄音檔，證實連男事後不斷向小婷道歉懺悔，甚至主動告知願意和解。但連男不久後竟反悔，辯稱是感情事為何要和解，他也將主動提和解的對話內容刪除，再將截圖呈庭上，遭法官比對後打臉。

法官認為，連男與小婷是朋友關係，竟未能尊重小婷身體自主權，違反性自主意願，從乘機性交變本加厲為強制性交。犯後否認犯行，毫無悔意，態度不佳，依強制性交罪判他3年6月。

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