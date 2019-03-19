智能の車險APP今起可免費下載　幫你避開容易肇事、超速違規路段　

▲三井住友海上集團明台產險總經理陳嘉文。（圖／明台產險提供）

記者李蕙璇／台北報導

明台產險今天大放送，公開讓民眾免費使用其獨家開發的「智能の車險」APP，提供整合多達20項附加功能，協助所有下載用戶使用與改善自身駕駛行為，一同增進行車及用路安全。

明台產險並同時宣布UBI車險保單上市，只要使用專屬APP紀錄駕駛行為達3個月以上，就有機會以優良駕駛紀錄獲得最高85折保費減免。而該類保單商品現有泰安、和泰產險等推出。

明台產險商品部本部副總經理李志昌表示，傳統車險多以車齡、汽車廠牌及駕駛人風險評估因子，包含年齡、性別、肇事紀錄等靜態資料進行保險費率之衡量、定價，然而新型態的UBI車險保單，考量傳統計價因子並無法真實反映駕駛風險，改以行駛里程數、急剎車次數、急加速次數、急轉彎次數、駕駛時段及平均車速等紀錄來進行駕駛習慣差異化考量，並如實反應於費率上。

▼明台產險推出全新UBI車險結合「智能の車險」APP。（圖／明台產險提供）

新推出的UBI車險以行駛里程數為減免因子，可附加於「車體損失保險」及「第三人責任保險」等任意險，只要下載並登入「智能の車險」APP，紀錄駕駛行為達3個月以上，即可獲得UBI車險投保資格，投保後可享「車體損失保險」及「第三人責任保險」等任意險最高85折保費減免。

智能の車險APP：20項合一功能

內建多項附加功能可提醒並改善駕駛人的駕駛情況，像是透過易肇事路段資料與GPS位置比對後推送「易肇事路段提醒」；提供「事故偵測」服務，且當達觸發條件時，自動顯示是否需要協助的通知頁面。

其中「安全駕駛提醒」還可依據每趟危險駕駛行為的表現，如統計該趟旅程的急加速次數、急剎車次數，以提醒駕駛者改善駕駛行為，降低未來的危險駕駛發生機會，並領先業界整合了油價預報、路況資訊、停車場資訊、測速照相提示及尋車功能等多項友善駕駛的附加功能。

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