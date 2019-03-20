影／中檢拍賣2500萬藍寶堅尼　神秘傳產口罩男1200萬得標

記者李忠憲／台中報導

台中地檢署20日拍賣扣押物，其中原價2500萬的藍寶堅尼將以約5折1100萬起標，將是全場焦點。有中盤商表示，有客戶已指定要買，希望能順利搶下，最後由一名在戴著口罩自稱是傳產業的許姓男子，以1200萬元得標，

▲台中地檢署拍賣小棧將20日拍賣查扣的名車，圖為藍寶堅尼Aventador LP 700-4。（圖／記者李忠憲翻攝）

台中地檢署20日上午舉行第57次扣案物變價拍賣程序，拍賣包括BENZ、BMW、瑪莎拉蒂等名車，其中的超跑藍寶堅尼更成全場眾所注目焦點。拍賣時間未到，現場就湧入許多民眾爭相欣賞，更有許多汽車盤商磨刀霍霍，伺機下手。其中一名中盤商受訪時說，他已經有客戶指定要這一台藍寶堅尼，希望不要有人跟他搶。

台中地檢署表示，這輛Aventador LP 700-4是檢察官偵辦拉脫維亞境外詐欺機房，從詐欺金主所查扣的義大利超級跑車，該車是以未來戰機為設計概念，車身比例簡潔有力，線條造型精準銳利，新車目前市價約為2500萬元，而本次拍賣將以1100萬元為起標價。

由於本場是台中地檢署執行拍賣工作以來，拍賣金額累計將突破1億元，因此中檢十分慎重。除了由檢察官張凱傑、柯學航、謝珮汝挑戰素人演員，擔任主角，多位檢察事務官、紀錄科、執行科等同仁擔任臨時演員，自編、自導、自演與自行後製完全零成本之微電影《藍寶與珍妮》，以輕鬆幽默的創意行銷，吸引民眾前來應買及參與慶祝活動。果然拍賣時間一到，搶標情況十分熱絡。

藍寶堅尼開拍後，現場就有2組買家從1100萬底價開喊起，最後由許姓男子以1200萬得標。許男戴口罩受訪說，他本身從事傳產業，但對於是自己要還是幫別人競標，他僅說「無可奉告！」

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