　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

光復災後暖意濃！門諾聖誕老公公走進幼兒園　送暖幼童

▲▼門諾醫院化身「聖誕老公公」，在佳節前夕走進大進國小附設幼兒園。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫院化身「聖誕老公公」，在佳節前夕走進大進國小附設幼兒園。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「謝謝門諾醫院，謝謝聖誕老公公！」稚嫩童音此起彼落，成了今年花蓮光復最溫柔的聖誕祝福。距離923洪災滿三個月，許多家庭仍在清理滿目瘡痍的家園，門諾醫院不忍讓孩子的聖誕節少了笑聲，特別添購玩具、化身為孩子眼中的「聖誕老公公」，在佳節前夕走進大進國小附設幼兒園，把聖誕禮物親手送到孩子懷裡，也將溫暖與笑聲帶到校園。
 
幼兒園瞬間變身童話場景。巨型充氣聖誕老人迎賓，金色「MERRY CHRISTMAS」氣球在空中閃耀，一棵掛滿孩子親筆寫下心願卡的聖誕樹，靜靜站在中央。孩子們戴著鹿角髮箍，圍著醫護人員又跳又叫，興奮得舉起小手揮舞，笑聲像煙火般接連綻放，把災後的陰影暫時拋到腦後。

▲▼門諾醫院化身「聖誕老公公」，在佳節前夕走進大進國小附設幼兒園。（圖／門諾醫院提供，下同）

幼兒園瞬間變身童話場景，掛滿孩子親筆寫下心願卡的聖誕樹。

 門諾醫院小兒科主任吳俞哖、發展部主任連竟堯帶隊到場分送禮物，孩子們排著隊，眼睛緊盯著紙箱，迫不及待拆開驚喜。「謝謝聖誕老公公！」一聲聲童言童語此起彼落。一名穿紅色毛衣的小女孩，接過她期待已久的「Kikimmy」玩具盒，緊緊抱在胸前，捨不得放手；另一名小男孩則推著黃色工程車，在操場上來回奔跑，笑得合不攏嘴。

▲▼門諾醫院化身「聖誕老公公」，在佳節前夕走進大進國小附設幼兒園。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼門諾醫院把聖誕禮物親手送到孩子懷裡，也將溫暖與笑聲帶到校園。
 
這些禮物有變形金剛、滑板車、LABUBU、恐龍模型，甚至是一座小小溜滑梯。對大人來說或許只是玩具，對孩子而言，卻是災後生活中最珍貴的擁有，是重新拼湊快樂童年的重要碎片。
 
讓人感傷的是，有孩子悄悄對醫師說：「我家以前就沒有玩具，這是我收到的第一份禮物。」短短一句話，道盡災區孩子的日常，也讓現場不少人紅了眼眶。這場聖誕派對，不只是送禮，更是讓孩子感受到「我被記得、我被在乎」。

▲▼門諾醫院化身「聖誕老公公」，在佳節前夕走進大進國小附設幼兒園。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
門諾醫院表示，災後重建不只修補房屋，也需要撫慰人心，尤其是孩子。透過一張張心願卡、一份份禮物，希望替孩子留住童年該有的溫度，讓笑容成為他們走過風雨的力量。

▲▼門諾醫院化身「聖誕老公公」，在佳節前夕走進大進國小附設幼兒園。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
吳俞哖說，孩子的笑容，是災後最珍貴的禮物，「我們改變不了已發生的事，但希望用一點心意，陪他們走向有希望的明天。」連竟堯也指出，每個願望背後，都是對生活的信任，「災難不該奪走孩子的童年，今天送出的，是一份被看見的溫暖。」
 
活動尾聲，孩子們再度齊聲喊出：「謝謝門諾醫院，謝謝聖誕老公公！」笑聲在聖誕樹下迴盪，也為這個歷經風雨的冬天，留下最溫暖的註腳。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
518 2 5661 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最強「碰瓷家族」受傷500次　詐保2800萬換260根金條+
昔日童星淪街友「數小時毀掉房間」　搭檔崩潰：該強制送醫嗎
李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰喊：看本人不這樣的
理賠喬不攏！女壽險公司大廳「亮刀」　壓制畫面曝
女檢吳亞芝洩密給詐團男友！職務法庭判罰俸10月　金額約百萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

移工當車手被逮！移民署電子大廠宣導反詐騙　不借護照不幫領錢

日月潭水庫淤積2成啟動排砂...下游質疑水遭汙染　台電回應了

第二屆群岳盃全國桌球錦標賽開打　近千名好手齊聚競技

永續治理創佳績　台南環保局年終成果發表　空品、減碳雙獲國家肯定

那斯達克上市深化公益　奧丁丁集團關懷台東池上偏鄉

綠營內部民調差距拉近　林俊憲衝刺初選　議員站路口展現團結戰力

陳亭妃拋「交通七彩行」藍圖　四橫三縱＋軌道路網打通台南任督二脈

連江地檢署進軍中宣導防詐　強化基層幹部識詐能力

光復災後暖意濃！門諾聖誕老公公走進幼兒園　送暖幼童

陳亭妃函告黨中央　籲比照選罷法規範不明民調守住台南初選公平

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

坤達.書偉暫停活動後「Energy首合體」　丁噹合唱阿弟：我愛的是Mei XD

23歲女清潔員人生謝幕！環保局同仁致哀　高齡嬤仍不知愛孫身故

起口角遭刺！瑞芳男右胸中刀噴血命危　嫌犯逃逸警追緝

機艙突竄白煙畫面曝！乘客聞怪味驚「會不會起火」　立榮航空致歉

高雄4屁孩生態公園踩踏虐魚！超扯畫面曝光　環保局開罰

移工當車手被逮！移民署電子大廠宣導反詐騙　不借護照不幫領錢

日月潭水庫淤積2成啟動排砂...下游質疑水遭汙染　台電回應了

第二屆群岳盃全國桌球錦標賽開打　近千名好手齊聚競技

永續治理創佳績　台南環保局年終成果發表　空品、減碳雙獲國家肯定

那斯達克上市深化公益　奧丁丁集團關懷台東池上偏鄉

綠營內部民調差距拉近　林俊憲衝刺初選　議員站路口展現團結戰力

陳亭妃拋「交通七彩行」藍圖　四橫三縱＋軌道路網打通台南任督二脈

連江地檢署進軍中宣導防詐　強化基層幹部識詐能力

光復災後暖意濃！門諾聖誕老公公走進幼兒園　送暖幼童

陳亭妃函告黨中央　籲比照選罷法規範不明民調守住台南初選公平

修兩岸條例馬英九赴陸恐被罰？　陸委會：審議小組會客觀看待

外國客「台灣食物過譽」！美籍律師共鳴：來台後甚至開始吃素

蛇年尾聲貴金屬集體瘋漲！　 陸金、銀價刷新國際市場紀錄

藍白合確定！國民黨表態新竹市長選舉不推人　禮讓高虹安

移工當車手被逮！移民署電子大廠宣導反詐騙　不借護照不幫領錢

農曆年前建商恐倒一波　楊志鵬再上書：政策錯誤比貪污更致命

一文看本周漲幅最強4檔主動ETF　00990A空降霸榜成交王　

冷氣團來襲！動物園開啟「防寒作戰」　麻布袋、厚乾草床來保暖

她收「停車金額46元」信件！秒揪1大破綻：詐術一直在更新

泰軍戰機「1小時投40炸彈」狂轟柬埔寨邊境！　2平民受傷

什麼老鼠最有禮貌？　老鼠系列笑話真的愛鼠

地方熱門新聞

「全國最大里」掰了！明年7月「1分為4」

即／合歡山下冰雹了！武嶺今早1.3度一片白茫茫

聖誕節不平靜　海巡驅離中國海警3船

聖誕假期林俊憲市場掃街、親子活動、國片包場一日跑透透

科技藝術打造沈浸式體驗《流光藝境》駁二開展

桃園草莓食農聖誕市集開幕

怡仁愛心基金會慈善音樂會　公益捐贈送關懷

男子倒臥山區三天奇蹟獲救

深夜11點全市出動！黃偉哲啟動街友大普查286人納管守住安全底線

台東6.1強震納骨塔遭殃！骨灰罈摔地慘況曝

女青農莊佩君獲南投青山茶冬茶比賽雙料特等獎

北榮桃園分院護理之家迎聖誕　慶生會好歡樂

綠營內部民調差距拉近林俊憲衝刺初選議員站路口展現團結戰力

連結祖孫不靠說教台南代間教育28場活動吸引逾3500人參與

更多熱門

相關新聞

陸幼兒園車輛墜入池塘　園長幼童共8人罹難

陸幼兒園車輛墜入池塘　園長幼童共8人罹難

江西彭澤縣一間幼兒園的羅姓園長23日下午4時駕駛SUV送孩子回家時發生事故，整輛車墜入池塘，導致園長在內的8人罹難。

男腦中風意識模糊　機械手臂抽深部血塊獲生機

男腦中風意識模糊　機械手臂抽深部血塊獲生機

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

幼兒體內藏96種有毒物！乳液、玩具都中　3種塑膠別碰

幼兒園規畫澳門、珠海親子畢旅惹議　園方宣布取消

幼兒園規畫澳門、珠海親子畢旅惹議　園方宣布取消

全國第一！新北非營利幼兒園再+4

全國第一！新北非營利幼兒園再+4

關鍵字：

光復暖意濃門諾聖誕老公公幼兒園幼童被在乎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／60位贊成、51位反對！　立法院通過「彈劾賴清德」提案

即／北門站大奔逃！男敲傘全車嚇跑

母子搭車敲傘　北門站大奔逃掉鞋、行李箱

欸你這週要幹嘛小粉紅懷孕！網驚：一直以為是單身

快訊／大逆轉！朱孝天終於道歉了

遭控性侵台中二寶爸絕望墜橋亡妻提再審

嘉義女貪賺300元　結局慘賠1397萬元

11歲童騎UBike撞法拉利！　維修費曝光

朱孝天道歉前發生什麼？遭陸方反擊「造謠已取證」

人妻出軌…老公友怒拿起手機開直播！萬人觀看　嗆：沒穿衣服

周杰倫緊摟昆凌放閃「畢卡索真跡」超搶鏡

李泳知後悔同框權恩妃！見「強烈體型差」崩潰

加油站員工中「8.8億樂透」21歲就退休　親吐遺憾跟無奈

職場奴性最強星座Top3

張文墜樓是意外！　專家「3關鍵」證明：他企圖逃跑

更多

最夯影音

更多
珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面