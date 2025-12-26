光復災後暖意濃！門諾聖誕老公公走進幼兒園　送暖幼童

▲門諾醫院化身「聖誕老公公」，在佳節前夕走進大進國小附設幼兒園。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「謝謝門諾醫院，謝謝聖誕老公公！」稚嫩童音此起彼落，成了今年花蓮光復最溫柔的聖誕祝福。距離923洪災滿三個月，許多家庭仍在清理滿目瘡痍的家園，門諾醫院不忍讓孩子的聖誕節少了笑聲，特別添購玩具、化身為孩子眼中的「聖誕老公公」，在佳節前夕走進大進國小附設幼兒園，把聖誕禮物親手送到孩子懷裡，也將溫暖與笑聲帶到校園。



幼兒園瞬間變身童話場景。巨型充氣聖誕老人迎賓，金色「MERRY CHRISTMAS」氣球在空中閃耀，一棵掛滿孩子親筆寫下心願卡的聖誕樹，靜靜站在中央。孩子們戴著鹿角髮箍，圍著醫護人員又跳又叫，興奮得舉起小手揮舞，笑聲像煙火般接連綻放，把災後的陰影暫時拋到腦後。

▲幼兒園瞬間變身童話場景，掛滿孩子親筆寫下心願卡的聖誕樹。



門諾醫院小兒科主任吳俞哖、發展部主任連竟堯帶隊到場分送禮物，孩子們排著隊，眼睛緊盯著紙箱，迫不及待拆開驚喜。「謝謝聖誕老公公！」一聲聲童言童語此起彼落。一名穿紅色毛衣的小女孩，接過她期待已久的「Kikimmy」玩具盒，緊緊抱在胸前，捨不得放手；另一名小男孩則推著黃色工程車，在操場上來回奔跑，笑得合不攏嘴。

▲▼門諾醫院把聖誕禮物親手送到孩子懷裡，也將溫暖與笑聲帶到校園。



這些禮物有變形金剛、滑板車、LABUBU、恐龍模型，甚至是一座小小溜滑梯。對大人來說或許只是玩具，對孩子而言，卻是災後生活中最珍貴的擁有，是重新拼湊快樂童年的重要碎片。



讓人感傷的是，有孩子悄悄對醫師說：「我家以前就沒有玩具，這是我收到的第一份禮物。」短短一句話，道盡災區孩子的日常，也讓現場不少人紅了眼眶。這場聖誕派對，不只是送禮，更是讓孩子感受到「我被記得、我被在乎」。





門諾醫院表示，災後重建不只修補房屋，也需要撫慰人心，尤其是孩子。透過一張張心願卡、一份份禮物，希望替孩子留住童年該有的溫度，讓笑容成為他們走過風雨的力量。





吳俞哖說，孩子的笑容，是災後最珍貴的禮物，「我們改變不了已發生的事，但希望用一點心意，陪他們走向有希望的明天。」連竟堯也指出，每個願望背後，都是對生活的信任，「災難不該奪走孩子的童年，今天送出的，是一份被看見的溫暖。」



活動尾聲，孩子們再度齊聲喊出：「謝謝門諾醫院，謝謝聖誕老公公！」笑聲在聖誕樹下迴盪，也為這個歷經風雨的冬天，留下最溫暖的註腳。