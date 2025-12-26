台中堆出3萬立方米廢棄物！無良集團削2311萬黑心錢　104人起訴

▲台中一名周男跟媽媽、表弟組成非法清運集團，爽賺2千多萬黑心錢。（圖／中檢提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名周男為環保公司負責人，夥同媽媽、表弟組成非法廢棄物處理集團，在沙鹿承租土地，提供多加違法業者清倒廢料，高達3萬立方米、1000噸木材，賺取2311萬，檢方近日偵結起訴104人。

檢方查出，周男是得豐環保公司實際負責人（已經遭廢止），掌管另間公司隆福環保公司，夥同媽媽楊女、表弟林男等人組成非法清運集團。周男先是在沙鹿承租土地，對外佯稱是停車場，實際上提供多加違法清運業者進場，倒廢木材、營建混合物及垃圾。

該集團按照每公斤4至6元，或是每立方米1500元至2500元收費。自去年1月至8月間，合計收受營建混合物即逾 3萬立方米、廢木材逾1000噸，數量龐大，賺取2311萬餘元。

▲▼該集團與合作業者總計104人遭起訴。（圖／中檢提供）



中檢指出，周男等人利用隆福公司領有許可證之管制車輛，將非法場址內經簡易分類之廢棄物，轉運至其他環保公司、土方堆置場等合法機構。周男再指示被告表弟林男於申報虛偽資料，謊稱廢棄物係由隆福公司車輛直接從各工地載運進場，試圖以「合法車輛」及「不實數據」掩蓋非法設置轉運站之事實。

專案小組循線查獲多名業者，明知應將廢棄物運往合法機構處理，竟為節省成本或貪圖便利，違法將廢棄物載往上開非法場址傾倒，本案總計起訴周男、周男媽媽楊女以及表弟林男3人，以及場地提供者、清運業者，共有104人均起訴，情節較輕者67人獲緩起訴。