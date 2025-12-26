　
社會 社會焦點 保障人權

北捷效應！彰化溪湖「全鎮大建醮」賴清德參香　維安全面升級

▲彰化溪湖鎮24年建醮，總統賴清德將於28日蒞臨永安宮及福安宮參香贈匾祈福。（圖／翻攝自永安宮 及福安宮）

▲彰化溪湖鎮24年建醮，總統賴清德將於28日蒞臨永安宮參香祈福。（圖／翻攝自溪湖永安宮）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮即將於12月29日至明年1月4日，舉辦24年一次的「全鎮大建醮」，總統賴清德預計於28日下午蒞臨永安宮與福安宮參香，為活動祈福。為防北捷發生隨機殺人事件重演，據悉彰化縣警局已全面升級維安部署，不僅增派警力、擴大警戒，更整合多單位應變力量，務求維安工作滴水不漏，讓這場醮典能在平安中圓滿進行。

▲彰化溪湖鎮24年建醮，總統賴清德將於28日蒞臨永安宮及福安宮參香贈匾祈福。（圖／翻攝自永安宮 及福安宮）

▲彰化溪湖鎮24年建醮，總統賴清德將於28日蒞臨永安宮及福安宮參香贈匾祈福。（圖／記者唐詠絮翻攝）

總統參香維安高度戒備

根據警方規劃，總統賴清德將於28日下午前往溪湖鎮永安宮、福安宮贈匾參香。據悉為確保行程安全，彰化縣警局與溪湖警分局已多次會同國安單位進行場勘，部署動線與崗哨。尤其在北捷事件後，更進一步提升維安規格，除原本警力外，更加入消防、醫護、義警、民防、義交及守望相助隊等單位，形成多層次防護網，以即時應對各種突發狀況。

▲彰化溪湖鎮24年建醮，總統賴清德將於28日蒞臨永安宮及福安宮參香贈匾祈福。（圖／翻攝自永安宮 及福安宮）

▲彰化溪湖鎮24年建醮，永安宮路線圖。（圖／翻攝自溪湖永安宮）

據了解，警方已預置「快速打擊部隊」於周邊待命，具體相關規畫做到保密及滴水不漏，但警局強調將以最高標準執行維安。同時，針對可能湧入的人潮與車流，警方也將規畫交通疏導措施，呼籲參與民眾配合管制，共同維持活動秩序與周邊交通順暢。

建醮活動高潮迭起，警方持續加強警力部署

這場「乙巳年七朝清醮大典」是溪湖鎮24年一度的宗教信仰盛事，活動跨越到元旦年後假期，依據時程，28日晚上有玉皇宮國樂演奏、29日子時開香進入活動高潮、1月3日晚上有演唱會，1月4日晚間明華園戲劇表演，預計將吸引超過5,000名民眾參與。溪湖警分局已接獲活動日程通報，將針對各重點場次加派警力，嚴密管控交通與人潮，確保活動順利進行。

▲彰化溪湖鎮24年建醮，總統賴清德將於28日蒞臨永安宮及福安宮參香贈匾祈福。（圖／翻攝自永安宮 及福安宮）

▲彰化溪湖鎮24年建醮，總統賴清德將於28日蒞臨永安宮及福安宮參香贈匾祈福。（圖／翻攝自福安宮）

平安醮典結合傳統與現代

24年一次的大建醮，不僅是地方文化的傳承，更是凝聚社區向心力的重要儀式。警方表示，在歡慶盛事的同時，安全維護絕不鬆懈，將以最嚴謹的態度，結合傳統信仰與現代維安策略，讓每一位參與信眾都能平安迎接馬年到來。

北捷效應！彰化溪湖「全鎮大建醮」賴清德參香　維安全面升級

彰化溪湖建醮賴清德彰化縣警局福安宮永安宮

