夫沒同意就內射　妻控強暴要離婚「結婚5年都在強暴」

▲林男坦承與妻子發生性關係，但堅決否認強暴，林男說，過程中妻子都沒有拒絕，但因自己沒有避孕，體內射精後，妻子就生氣了。（圖為示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名丈夫與隔天要到國外出差的妻子在浴室嘿咻，只是妻子因丈夫未經他同意就射精在她身體裡，隔天到機場傳簡訊揚言離婚且告他強暴。丈夫LINE問妻「什麼強暴？難道結婚這5年我都在強暴妳？」妻子竟回「沒錯，你就是強暴犯！」檢方認為強暴是妻子個人對先生的主觀批判，難以採信其控詞，全案不起訴。

陳女指控，丈夫林男於2017年8月某日傍晚，趁她在浴室洗澡時，對她性侵得逞，控告林男妨害姓自主。

事發隔天林男line妻子表示，如果妻子真的不要小孩，會答應以後不會再提小孩的事，陳女則回傳指控對方設計強暴她，林男質疑「什麼強暴？難道結婚這5年我都在強暴妳？」陳女「沒錯，你就是強暴犯！」林男「我知道這件事對妳傷害很大，然而使用強暴字眼，實在太重！」

檢方調查，陳女姊姊證稱妹妹抱怨遭妹婿強暴，妹婿還在line說他去自首了。陳女主管也說，事發隔日陳女到韓國出差時，出現情緒不穩狀態，表示被強暴，不要回去與先生同住。不過，檢方認為，兩名證人觀感顯已受陳女事後情緒反應影響，恐有先入為主疑慮，無法客觀中立。

林男坦承與妻子發生性關係，但堅決否認強暴，林男說，過程中妻子都沒有拒絕，但因自己沒有避孕，體內射精後，妻子就生氣了，他問妻子是否不要小孩，妻子沒有回答，隔天就傳簡訊給他說要離婚，過幾天還有一位自稱是妻子主管的人找他，說他強暴妻子。

檢警調查，陳女姊姊與林男以line對話就此事討論，林男不敢相信妻子竟以「強暴」對他做指控，才以嘲諷、自厭、賭氣之口吻表示要去自首，並非如陳女姊姊認為「妹婿已承認性侵妹妹」。且陳女姊姊一開始只是安撫妹婿，說妹妹鬧離婚可能是氣話，但之後卻態度轉變，直指妹婿強暴妹妹，可見其個人證述已受主觀批判影響。

檢方認為，陳女夫妻婚後作息不一致，互有磨擦，感情漸淡，且陳女因身體不適，醫師也建議不要行房，林男仍要求妻子與他發生性關係，加上陳女曾揚言不要小孩，足見夫妻婚後互動已出現問題。且陳女說結婚5年內的行房都是強暴，也顯見陳女對於「強暴」的解讀，不僅限於違反意願發生性交，而且還加入她個人的主觀批判，因此其指控顯難採信，全案不起訴。

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