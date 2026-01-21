新北男拒檢開車拖行警！中和朋友家落網　共犯宛如「行動毒品站」

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市新店區祥和路20日晚間10時許，員警盤查攔檢53歲蘇姓男子的車輛，發現車內有不明白色粉末，蘇男卻拒絕配合下車，強行開車逃逸，有員警一度被拖行，造成2警受傷。警方先追緝到接應的許姓共犯，並在包包內查獲大量毒品，並在今(21日)中午12時許於中和區一帶逮到蘇男。

▲新北男拒檢逃逸，員警（紅圈處）一度被拖行。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



本案發生在昨晚10時48分，新店分局安康派出所副所長率三名員警執行取締酒駕勤務，攔查到蘇男的車輛時，蘇男卻神色異常，員警更發現包包內放有不明白色粉末，當下立刻要求蘇男下車。

惟蘇男拒絕配合，員警分成兩邊包圍，並拿出警槍喝斥下車，蘇男仍不聽勸，強行開車逃逸，見有員警一度被拖行，有人先行對空鳴一槍制止，見蘇男仍執意離去，再行朝自小客開二槍，最終蘇男朝三峽方向逃逸。造成安康所副所長及陳員頭部、手部擦挫傷，經送往新店耕莘醫院治療，暫無大礙。

▲協助接應的共犯許男今天凌晨落網。



新店分局成立專案小組，追查涉案車輛，在同日11時37分於新北市三峽區尋獲涉案自小客車，惟未見蘇男在場。漏夜追蹤下，專案小組於隔天21日凌晨4時31分，由副分局長曾柏仲帶隊於五股區查獲接應共犯許男（44歲），經查許男駕駛自小客接載蘇男前往桃園後，蘇男再自行租賃車輛後離去。並在許男隨身攜帶包包內查獲大量毒品，包括海洛因5包(總毛重79.7公克)、安非他命5包(總毛重945.3公克)、依托咪酯2包(總毛重102.8公克)、依托咪酯煙彈1顆(毛重5.7公克)、大麻1包(毛重1.2公克)、電子磅秤及手機等。

稍早最新消息傳出，逃逸的蘇男在今天中午12時50分於新北市中和區水源路，躲在女性友人住處落網，現場查扣鎮暴槍1支、安非他命1包（約10餘公克）、海洛因1包（約1克）及依托咪酯煙彈等證物，詳細案情還有待進一步釐清。

▲許男包包內搜出大量毒品。