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陸最高院披露司法大數據　危險駕駛集中在這個時段

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▲▼2019兩會,2019人大,全國兩會,兩會,人民大會堂,北京藍,兩會藍。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸十三屆全國人大二次會議在人民大會堂舉行。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸最高法院昨（12日）在十三屆全國人大二次會議上提交工作報告，披露一系列「司法大數據」。以「危險駕駛犯罪」為例，高發時段集中在晚上8時至9時，將近22.3%的酒駕司機，其血液酒精含量超過200mg/100ml，依據大陸法律規定，駕駛員血液酒精含量達到80mg/100ml以上就屬於酒駕。

新華社旗下微信公眾號《新華視點》整理此工作報告內容，文章指出，這些數據源於人民法院大數據管理和服務平台，統計區間為2016年1月1日至2018年12月31日，涉及危險駕駛、離婚糾紛、司乘衝突等內容。

針對「危險駕駛犯罪」，大陸刑法規定，除醉酒駕駛機動車外，在道路上駕駛機動車追逐競駛情節惡劣，從事校車業務和客運嚴重超載或嚴重超速，違反規定運輸危化品危害公共安全等情形，都屬於危險駕駛罪範疇，而「危險駕駛罪案件中，醉駕（酒駕）佔絕大多數」。

全國政協委員、中華全國律師協會副會長朱徵夫表示，醉駕（酒駕）多數集中在晚餐後，危險駕駛犯罪發生在公共環境下，極易造成群死群傷，應進一步嚴格執法，形成強大法律震懾，減少案件發生量。

報告中也揭露一些另類數據，像是婚姻糾紛，據已審結的一審離婚糾紛案件顯示，「婚後3年至7年為婚姻危機的高發期」。

此外，隨著電子商務高速發展，涉及網購的投訴和糾紛也大量出現，網路購物糾紛，多因價格欺詐、虛假宣傳、產品質量不合格，三者均佔糾紛總量25%左右，合約是否成立、標籤不規範、優惠券使用限制等，則是發生爭議的其他原因。

其他還有未成年人犯罪，近十年來整體呈現下降趨勢，從2008年的接近9萬人，下降到2018年的3萬多人；公車司機與乘客衝突的刑事案件中，超半數案件有乘客攻擊司機行為，其中近三成出現乘客搶奪車輛操縱裝置的情況，全部案件中超九成判處有期徒刑。

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關鍵字：2019兩會,2019人大,2019政協,全國兩會,兩會,酒駕,離婚,最高法院工作報告,北京,特派現場

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