獨／溫朗東挨告！質疑李彥秀涉入中州科大人口販運...遭求償50萬

▲溫朗東臉書質疑中州科大案遭李彥秀提告求償50萬。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

政治評論員溫朗東因在臉書發文，質疑國民黨立委李彥秀涉入中州科大烏干達學生來台就學爭議，遭李彥秀提起民事訴訟，請求損害賠償50萬元。士院民事庭今（21）日開庭進行言詞辯論，雙方就言論是否逾越合理評論範圍進行攻防，法官諭知將於3月13日宣判。

全案起源於溫朗東去年2月11日在臉書發文，整理中州科大烏干達學生來台就學事件的時間軸，並質疑相關行政協調過程尚未釐清。貼文指出，2019年間中州科大因招生困難，規劃赴烏干達招生，後續因申請人數異常、疑點重重，一度遭外交單位全面卡關；同年8月間，校方人員與移民署官員接觸，並在立法院安排一場邀集外交部官員與會的協調會，案件進度隨後出現變化，最終核發16名學生入境簽證。

溫朗東稱，相關刑事判決中，並未詳述該場立法院協調會的內容，相關行政協調在案件發展中的影響仍有待釐清，因此有必要重新檢視。他並強調，貼文內容係依既有判決、公開資料與媒體報導整理，屬公共事務的評論與質疑。

對此，李彥秀則認為，溫朗東的貼文以不實指控影射其涉入中州科大案，已侵害其名譽，遂提起民事訴訟請求賠償。李彥秀並曾對外表示，相關事件不論是法院判決或主管機關說明，均已有清楚記載，與其並無關聯。

今開庭時，李彥秀委由申哲律師出庭稱，公眾人物並非毀謗的避風港，行為人就公共事務發表言論時，仍應盡合理查證義務，不能任意推論、影射，否則將侵害名譽權。

溫朗東則未委任律師，自行到庭答辯，請求法院駁回原告的損害賠償請求。他表示，自己並未指控李彥秀涉犯刑事犯罪，貼文多以疑問方式呈現，目的在於促請釐清公共事件的行政責任，而非進行人身攻擊；政治人物面對質疑，應善盡說明義務，而非動用司法資源壓制言論。

法官在聽取雙方意見後，諭知言詞辯論終結，並訂於3月13日宣判。本案是否構成不法侵害名譽，將由法院就言論內容是否逾越合理評論範圍作出判斷。

▲國民黨立委李彥秀提告求償50萬。（資料圖／記者湯興漢攝）

庭後，溫朗東受訪表示，中州科大烏干達學生案中，李彥秀辦公室「確實曾召開協調會」，但相關法院判決並未實際調查該場會議的內容。他指出，李彥秀過去對外強調「法院判決已經很清楚」，然而判決並未處理這場立法院協調會的細節，相關角色與影響仍未釐清。

溫朗東說，李彥秀在本次開庭中透過律師主張，因時間久遠，協調會的會議紀錄已不存在，這樣的說法「讓人難以信服」。他質疑，在現今電子化環境下，一個立委辦公室不可能完全沒有任何協調會紀錄，若關鍵資料消失，也使外界無從檢驗相關說法。

溫朗東並指出，該場協調會後，案件確實出現進展，而他正是基於媒體報導與既有資料，將事件細節加以整理與還原；或許也因為「還原得太清楚」，才遭對方提起民事求償。他強調，自己已在事實層面進行充分查證，政治人物若認為遭到不實指控，理應提出具體說明或證據回應社會質疑，而非事隔一段時間後，才主張協調會紀錄已不存在，並透過司法途徑處理爭議。