肉圓家暴案召開調解庭　惡爸露臉談離婚：決定權在妻子

▲肉圓惡爸日前首度路面道歉 。（資料照／記者陳豐德攝）



突發中心／新北報導

新北市蘆洲區一名林姓男子因為兒子幫買肉圓沒加辣，讓他酒後氣得爆打小孩和媽媽，不僅賞巴掌、勒脖子，還將妻子拖行至客廳，新北檢查出林男必非首次家暴，依照傷害、強制等罪將他起訴，15日新北地院召開調解庭，媒體詢問林男是否會離婚，他表示「決定權在妻子」，由於雙方歷經1小時調解仍沒共識，排定4月19日再行調解。

現場媒體詢問林男，他只低調說「現在一切交給司法，不方便多說什麼」，對於記者提出是否已經達成離婚協議，他則說「還在談，這個決定權在妻子手上」，至於「最近跟太太情況如何？」、「監護權歸誰？」、「扶養費談妥了嗎？」等問題，林男沒正面回應隨即快閃離開。

由於林妻是委請律師到現場進行調解，現場調解時主要由雙方律師交換意見，重點都擺在離婚案件上，若達成調解林妻一方有可能會同意家暴、傷害案撤告，但對於小孩監護權等問題疑似仍未達成共識。

▼肉圓媽遞狀提告離婚。（資料照／記者林裕豐攝）



整起事件發生在今年1月12日，林男在蘆洲區住處因不滿兒子代購買之肉圓未如其要求加辣，且懷疑他說謊，先以恫嚇口氣要求兒子吃下未加辣的肉圓，對方因害怕遭到責打而吃了一口之後，妻子出言阻止，這時，林男猛然拉住兒子衣領，要求他坦承說謊，當孩子辯稱並未說謊，竟又隨即持鋁製啤酒空罐揮打臉頰。

林妻見狀欲阻擋，卻被林男一手勒住脖子，被拖行至客廳，摔至地上；同時林男另一手繼續毆打兒子頭部及身體，並在妻子跌落地板後以腳踢打，導致妻兒皆有多處傷口。

因此，新北地檢署認為林男所為，涉犯刑法第277條第1項普通傷害罪嫌及同法第304條強制罪嫌，依法將他起訴。另外林妻所指控丈夫涉犯妨害未滿16歲之人身心健全發育罪，對此檢方認為林男雖然偶爾情緒管控不當，但並非持續性的行為，小學心理師也證稱男童沒有精神疾病或認知功能缺損程度，因此檢方認定罪嫌不足不予起訴。

▼肉圓媽在律師陪同下到新北地院遞狀提告離婚。（圖／攝影中心攝）



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