　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

肉圓家暴案召開調解庭　惡爸露臉談離婚：決定權在妻子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 肉圓惡爸道歉 。（圖／記者陳豐德攝）

▲肉圓惡爸日前首度路面道歉 。（資料照／記者陳豐德攝）

突發中心／新北報導

新北市蘆洲區一名林姓男子因為兒子幫買肉圓沒加辣，讓他酒後氣得爆打小孩和媽媽，不僅賞巴掌、勒脖子，還將妻子拖行至客廳，新北檢查出林男必非首次家暴，依照傷害、強制等罪將他起訴，15日新北地院召開調解庭，媒體詢問林男是否會離婚，他表示「決定權在妻子」，由於雙方歷經1小時調解仍沒共識，排定4月19日再行調解。

現場媒體詢問林男，他只低調說「現在一切交給司法，不方便多說什麼」，對於記者提出是否已經達成離婚協議，他則說「還在談，這個決定權在妻子手上」，至於「最近跟太太情況如何？」、「監護權歸誰？」、「扶養費談妥了嗎？」等問題，林男沒正面回應隨即快閃離開。

由於林妻是委請律師到現場進行調解，現場調解時主要由雙方律師交換意見，重點都擺在離婚案件上，若達成調解林妻一方有可能會同意家暴、傷害案撤告，但對於小孩監護權等問題疑似仍未達成共識。

▼肉圓媽遞狀提告離婚。（資料照／記者林裕豐攝）

▲▼變色版。肉圓媽遞狀提告離婚。（圖／記者林裕豐攝）

整起事件發生在今年1月12日，林男在蘆洲區住處因不滿兒子代購買之肉圓未如其要求加辣，且懷疑他說謊，先以恫嚇口氣要求兒子吃下未加辣的肉圓，對方因害怕遭到責打而吃了一口之後，妻子出言阻止，這時，林男猛然拉住兒子衣領，要求他坦承說謊，當孩子辯稱並未說謊，竟又隨即持鋁製啤酒空罐揮打臉頰。

林妻見狀欲阻擋，卻被林男一手勒住脖子，被拖行至客廳，摔至地上；同時林男另一手繼續毆打兒子頭部及身體，並在妻子跌落地板後以腳踢打，導致妻兒皆有多處傷口。

因此，新北地檢署認為林男所為，涉犯刑法第277條第1項普通傷害罪嫌及同法第304條強制罪嫌，依法將他起訴。另外林妻所指控丈夫涉犯妨害未滿16歲之人身心健全發育罪，對此檢方認為林男雖然偶爾情緒管控不當，但並非持續性的行為，小學心理師也證稱男童沒有精神疾病或認知功能缺損程度，因此檢方認定罪嫌不足不予起訴。

▼肉圓媽在律師陪同下到新北地院遞狀提告離婚。（圖／攝影中心攝）

▲▼肉圓媽（左）在律師陪同下到新北地院遞狀提告離婚。（圖／攝影中心攝）

【更多新聞】

告小吃店拿換美鈔　檢不起訴並打臉銀行：你們專業都分辨不出

躲查緝進死巷倒車撞警　前科男滿車毒品、大麻種子

公墓驚魂！　女騎士半夜遭「攔車押人」　男劫色不成劫財
 

ET快訊
佩甄穿黑絲短裙現台大上課！露出「胸前一條線」辣翻
網哀嚎！112年歷史「明星花露水」竟停產　生產業者回應了
尤振仲關閉ATP沒有通報？「222個通聯音檔」真相曝光

關鍵字：肉圓,家暴,蘆洲,離婚,調解

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士路口詭繞圈閃過死神　6秒後下一輛機車直撞貨車慘噴飛

高雄新崛江街頭暴力舊愛撂人追打新歡　惡煞棍棒砸車又打人

「黑色情人節」夫墜八通關300米溪谷身亡　妻心碎悼最親愛的他

影／撞死清大物理奇才！爸寶被判18年竟又「毆父襲警」　這次直接押到入獄

吵架轉頭走！正妹花博公園遭「惡狼逼吹樂器」　男友追過來看到嚇傻

韓籍狼師拍臀逼說「我愛你」　拒認8次性騷女學生嗆：反應過度

被蔡正元「夢幻組合」韓王配　王金平：我自己努力較重要

謝龍介「鮪瑜秀」答案揭曉　韓國瑜要推銷小琉球「黃鰭鮪魚」

報應！情侶偷百萬神像賤賣6千5買毒　從此失眠生不如死

小黑狗抬腳噴黃尿！濃騷味「瀰漫全超商」...主人冷眼跩嗆：去檢舉啊

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

台中嬤出門買菜...迷路好幾個小時　太累惹！瞬間「斷線」倚著員警睡去

李歌手被爆是「CNBLUE李宗泫」　超露骨對話炫耀：昨天和XX做了！

報應！情侶偷百萬神像賤賣6千5買毒　從此失眠生不如死

小黑狗抬腳噴黃尿！濃騷味「瀰漫全超商」...主人冷眼跩嗆：去檢舉啊

登山客秀姑坪墜深谷亡　天候不佳吊掛取消改步行救援

快訊／台中西屯區「灌漿工程坍塌」　3人受傷1人被鋼筋壓住受困

日薪80萬擁「藍寶堅尼雙座駕」　28歲老闆「鍊金術」真相揭密

「開運滿福」用偷的反招災禍　口袋暗藏「神仙針」險升天

肉圓家暴案召開調解庭　惡爸露臉談離婚：決定權在妻子

4歲女童當木樁人砸頭撞衣櫃　「忘記手機號碼」狠心姨丈活活虐死

雲林男負氣「離家打拚13年」！　來不及見母親最後一面痛哭：我不孝

第一視角曝光！虎鶴蛇三形拳襲警還偷桃　支援警力到秒被壓制

亂尿尿心虛！犯錯汪塞櫃子　「渾圓美尻」露餡...媽笑翻

Moto RAZR可摺疊螢幕手機規格曝光　經典外型再現

報應！情侶偷百萬神像賤賣6千5買毒　從此失眠生不如死

公有雲斷線事件頻傳　Synology籲企業應自建服務掌握資料主權

丟入死魚30秒　整群海螺如「喪屍爬出」狂嗑...250萬人狂起雞母皮

香港匯入美元買國內外幣保單　要繳海外所得稅

黃光芹辭主持棒　郁慕明呼籲韓粉：不要陷韓國瑜於不義

蕭敬騰獻唱好貴氣　千萬寶格麗行頭襯歌王

洲美公宅風波不斷　轉手賺千萬又遭爆鼓勵民眾當二房東

不斷更新／基督城槍擊恐攻49死！槍手直播掃射2清真寺　1男嫌被控謀殺

社會熱門新聞

「想念大OO」老公床戰閨蜜10..

吵架轉頭走　正妹花博公園遭惡狼..

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參..

領終身俸反替陸情蒐！2退役中校..

警開錯紅單　冷回騎士「去申訴」

台科大研究生疑偷窺　被抓包後從..

淡江女生前落水溺斃　家屬返現場..

金牌教練遭爆偷腥　親友曝婚變主..

快訊／台東志航基地志願士兵上吊..

淡江富家女豪宅曝光　1880萬..

帝寶直銷妹出庭戴口罩　蒙面嗆記..

屁孩闖教室圍毆　高職生顱內出血

即／八通關傳山難！山友墜300..

1歲女童遭虐殺案　 被告起訴求..

更多熱門

相關新聞

毆妻又撞死妻　判刑15年定讞

彰化市開工廠的黃姓男子，長期對妻子家暴，他不滿妻子聲請家暴保護令，先嗆「如果再收到傳票，要跟妳同歸於盡！」而後趁著妻子與兒子聊天時，開貨車撞死妻子。被捕起訴後，還辯稱視力差沒看到妻子。最高法院審理後，15日將他判刑15年定讞。

爸寶被判18年竟又毆父襲警　這次直接押到入獄

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

爸寶打老父攻擊警察　直接關到入獄

老婦遭虐全身傷　背部血痕滿布

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 311地震 王金平 衣索比亞空難 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 理科太太 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

媽祖衝進告別式！停4分送老信徒阿嬤

吵架轉頭走　正妹花博公園遭惡狼逼吹樂器

感情不順！七爺曝她前世種惡因

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰留遺書

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

勝利開趴驚見台3大咖男神　包廂狂歡照流出

李宗泫全認了！看過鄭俊英淫片「要女人玩」

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下飛機

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面