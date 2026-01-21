　
社會 社會焦點 保障人權

強尿女友嘴裡還拍「公園野戰片」變態男挨告　法官判他3年8月

▲桃園市湯姓男子去年10月在桃園市某酒吧飲酒，翌日凌晨見女子醉倒，扶持上女子搭計程車到中壢區某公園公廁內性侵，女子錢包遺落廁所也被湯撿走占用。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲施男強行要女友接尿又性侵，挨告後又扮演雙重人格，跟女友表示進去關的話，他的本體就會消失。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名施姓男子藉口要上廁所，將女友帶到公園空地，強行尿在女友嘴裡，並對她性侵得逞，同時將過程全部拍下。女友的家人知道後非常憤怒，帶著女友上警局報案。全案經桃園地院審理，法官依施男犯對被害人為錄影犯強制性交罪，處3年8月徒刑。可上訴。

判決指出，施男於2024年1月間下午4時許，藉口要上廁所，將女友小琪(化名)帶到她住家附近公園空地，提出想拍攝在她嘴裡尿尿的影片。小琪一聽到這種要求就想離開現場，但被施男拉回，接著不管附近還有其他人經過，有可能會被發現，仍強行尿在小琪嘴裡，並要求她自行脫下褲子，對小琪脫衣猥褻、強逼口交得逞，同時全程拿手機錄影，將自己的犯行通通拍下。

事後小琪的家人知道這件事，小琪又遭到二度傷害，不僅姊姊看完影片賞了小琪一巴掌，父親也毆打她，表示她在家門外公園拍攝這種片讓他丟臉，帶著小琪前往警局報案。

全案審理時，施男辯稱小琪是自願的，事後小琪也傳訊給他說「照片可以當紀念」、「不會提告」，他在案發後更將性影像傳給小琪看，認為小琪是因為被父親逼迫才對他提告。

不過法官檢視訊息對話，施男挨告後扮演起雙重人格，傳訊表示「虧本體的心理還有妳」、「我是第二人格」、「妳傷害到他了」、「我親眼看著他刪的」、「為啥要害他」，小琪則說「照片可以當紀念」、「可是你知道影片能毀掉一個人嗎？」、「我去開庭也不會提告但只給警告而已」，施男則不斷求情「那…能不能不要讓我進去關」、「本體說，如果他進去的話他自願消失」、「給妳時間、等妳喔」等語。

法官認為，施男在偵訊時自承「我覺得一般人不會同意他人在口中排泄」，小琪也表示當時非自願等情，並說她只擔心影片外流，希望施男刪除影片，不想對施男提告，判定施男明知一般人不會接受讓他尿在嘴裡又性交的變態性交方式，仍執意性侵女友，且案發地位於戶外，如果不是有特殊癖好，難有愉悅的情形，判定施男犯行屬實。

法官也審酌，施男沒有對小琪施以嚴重暴力，小琪也沒有對施男提出告訴，影片也無外流，如果對施男處法定最低刑7年過重，因而用刑法第59條情堪憫恕替施男減刑，依他犯對被害人為錄影犯強制性交罪，處3年8月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

01/19 全台詐欺最新數據

523 2 8067 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

5樂天女孩「被Thank You」！她錯愕：對不起
快訊／南韓前總理遭判關23年　當庭收押
2台人生死未卜　駐處已與家屬取得聯繫「提供必要協助」
別再繳費！3職業工會列黑名單　勞保局暫停給付
土方之亂被嗆「自己大便自己收」　盧秀燕開轟：內政部應道歉
3歲童「裸下體跪地擦水」　母淚控私幼湮滅證據
快訊／台股大跌513點　台積電收最低1740
抗寒悲劇了！暖暖包塞乳溝9小時　台中女泛紅流膿

性侵

