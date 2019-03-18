曾批新潮流國家禍害　柯文哲談賴清德參選「我心情平靜」

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／紐約報導

前行政院長賴清德宣布投入民進黨內總統初選，接著尋求連任的總統蔡英文也表示將在這周領表參選，引爆綠營內部茶壺風暴。對此，目前正在紐約訪問的台北市長柯文哲表示，「Take it easy，每天都有不可預測的事情，所以深呼吸、放輕鬆，繼續往前走」；至於賴出馬，是否會增加參選2020意願？柯說，「其實我都心情蠻平靜。」

對於賴清德出馬參選會讓藍綠回歸，外界認為屆時柯文哲若也有意參選，恐有被邊緣化的問題。對此，柯文哲表示，「Take it easy，每天都有不可預測的事情，所以深呼吸、放輕鬆，繼續往前走」；至於議員王世堅要賴清德退出新潮流，柯未多談，僅說「他講得話你還聽？」

另外，過去曾說新潮流是國家禍害，賴清德是否也是其中之一？柯文哲想了想說，「組織跟個人…」，接著表示，國家利益大於政黨利益，政黨利益大於派系利益，派系利益大於個人利益，這是一個邏輯，「那如果你們常常是派系利益大於國家利益，哇，那這就要想一下」；媒體追問，賴參選是否是派系利益大於國家利益？柯未回答，「This is another good question。」

至於過去與蔡英文互動多，如今蔡面臨黨內逼宮，是否會做表態？柯文哲不願回答，表示台下這麼多人在等開幕，還要在這裡聊天嗎？要媒體等到華盛頓的路上再聊。

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