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FAPA會長批為政治利益毀約　柯文哲嘆：不接待聲明越來越多

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▲▼柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／紐約報導

台灣人公共事務會（FAPA）會長郭正光日前發表聲明，批評台北市長柯文哲在媒體上談論訪問FAPA的計畫，違背過去私人訪問不能公開的約定，痛批是為了政治利益而毀約，「深感遺憾和痛心」。對此，柯文哲說，這種事情都是幕僚在臉聯絡，自己也不清楚；他也感嘆，「這就是…，唉，現在不接待聲明越來越多。」

FAPA會長郭正光在聲明中指出，1月返台時，與柯團隊一名曾是FAPA會員的秘書來電商談，希望柯文哲此行到華府時能訪問FAPA總部，但因柯言行爭議大，很多會員難以接受，公開訪問會造成FAPA困擾。最後折衷3個條件：私人訪問，不能有媒體跟隨，也不能事先公開；如有媒體跟隨，就不開門；沒有媒體跟隨，他可以進入但不能拍照。

讓郭鄭光不滿的是，柯文哲訪美之前，接受電台訪問的時候，被問到全美台灣同鄉會拒絕接待他的問題，他回應「比較有聯絡的是FAPA，比較想去看一下FAPA，但FAPA說你現在爭議太大，就算來也不能公開，我說好。」

對於郭正光批評毀約，柯文哲18日上午表示，這種事情都是幕僚在連絡，「我也不太清楚發生什麼事」；至於郭質疑外流會面的消息，柯也說不曉得，但他也感嘆，「這就是…，唉，現在不接待聲明越來越多。」

媒體追問，是不是幕僚聯繫問題？柯文哲表示，其實自己也沒講什麼，就是2013年有去過，如果有機會回去看一看，「如果他們不要公開接待，我說沒有問題啊我沒有要公開接待。」

而是否一直對FAPA心存感激？柯說，2013年有一次我到美國來好像8個城市10場演講，是王巧蓉安排的。對於郭鄭光質疑為了政治利益陷他於不義？柯文哲說，其實沒那麼嚴重。柯還說到，這也沒什麼（被吃閉門羹），人在世界上被拒絕的是次數多的是。

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,柯P訪美

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