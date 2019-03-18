別再打擾本院公關室！　陳佩琪控訴：簡舒培查我行蹤

▲簡舒培。（資料照／記者季相儒攝）

記者楊亞璇／台北報導

第二波立委台南補選，脫黨參選的陳筱諭在投票前一天釋出台北市長柯文哲支持的影片拉票，最終仍慘敗，被民進黨議員簡舒培批評是「票房毒藥」，是候選人殺手。柯文哲夫人陳佩琪18日在臉書表示，她對於「這次將先生拍短片引申成票房毒藥的這位議員」印象很深，因為過去曾被她調查行蹤。

陳佩琪表示，簡舒培曾到曾去市府媒體組和聯醫公關室查她的行蹤，不知她是利用什麼方式，以書面，電話或是口頭詢問？ 議員常說「議員監督市長」是天經地義，「但曾幾何時，我竟也變成他們監督的對象？」

陳佩琪說，她出席公益活動，自認是義務性質，但她真的不知道聯醫過去為什麼沒邀郝市長夫人，「在此建請議員以後不必再操這個心，也別再打擾本院公關室， 自己不出去就是了！」

陳佩琪也提到柯黑議員王世堅，她形容「因晴光市場雨遮和先生結下深仇大恨的某議員」，每週看先生新聞時， 看到和他有關的標題就會跳過，「因為他那羞辱式的言語， 我幾乎聽到耳朵長繭，雖然有時仍會很生氣地在先生回家時向他控訴一番。」

陳佩琪透露，有一晚在電視上看到他出來 ，他們兩個很有默契的同時拿起選台器迅速轉台，柯文哲說，「別理他， 轉台，讓他繼續消耗他自己， 繼續消耗他的黨…」。