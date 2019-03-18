這間小7很「安藤忠雄」！清水模工法做建築　文青打卡新地標　

▲位於竹北文興路上的7-11是全新竹第一間使用清水模工法的小7，才剛開幕，就吸引許多客人前往拍照打卡。（圖／建築先生Jackson提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

位於竹北文興路上水利大樓附近的7-11是近來討論對最高的小7，它也是全新竹第一間使用清水模工法的小7，才剛開幕，就吸引許多客人前往拍照打卡。這間清水模小7除了保留原本清水模建築本體之外，店裡還留有大片天窗，透過室外的光線，也讓空間更顯得自然、舒適。

建築先生Jackson說，這間小7的前身原本是建案的建案的樣品屋，由於一開始樣品屋就以清水模工法作為建築導向，而當建案銷售完成後剛好有7-11的加盟主注意到這間清水模建築，才有了將原本的樣貌保存下來的想法。建築先生Jackson說，清水模的造價非常昂貴，光是這一間30坪左右的一層樓空間，在一開始只以清水模的框架形成時就花了大約2千萬的金額，加盟主接收後，為了要保住清水模的原樣，更是煞費苦心。

請繼續往下閱讀...

「保持原樣比砍掉重練還要昂貴」Jackson表示，加盟主接手後光室內裝潢的部分又花了將近1千萬，只有懂清水模的價值才會如此不計成本。Jackson進一步解釋，清水模最有名的就是日本的建築大師安藤忠雄，在台灣的亞洲大學也有安藤大師的作品，這間小7的清水模等級當然遠遠不到安藤忠雄的等級，不過也算是不錯的品質了。

▲Jackson說，清水模最有名的就是日本的建築大師安藤忠雄，這間小7的清水模等級當然遠遠不到安藤忠雄的等級，不過也算是不錯的品質了。



Jackson說，清水模工法的難度是非常高的，由於一體成形的特性，因此生活中的天氣、濕度、技師灌漿的速度等等，都影響著清水模的成品結果，店內的一只結構柱，就是當初在施作的時候可能哪個細節沒有盡善盡美，所以導致成品缺了一塊，不過由於業主希望能夠呈現建築原本的樣子，因此這缺角的結構柱仍然被保存下來。

這間清水模小7店內還有一個特別的天井，透過大片透明天窗，戶外的光線自然灑落，使得室內的採光更為明亮、自然，放眼過去的建築大樓也因為與當時的小7是同樣的設計，也更顯得呼應其冷靜、質樸的設計感。

▲店內還有一個特別的天井，透過大片透明天窗，戶外的光線自然灑落，使得室內的採光更為明亮、自然。