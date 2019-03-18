小7變身「瑪莎拉蒂」賽車場！限量版行李箱全台唯一...399元毛毯熱銷

▲「瑪莎拉蒂」在門市中的展示品價值逾百萬元。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

為吸引消費者矚目，超商除了販售流行性商品外，也紛紛在門市花心思，像是小7還與國外領導品牌，包含「可口可樂」、「海尼根」及「瑪莎拉蒂」跨業態合作，推出全球獨一無二的「品牌聯名店」。其中，「瑪莎拉蒂」聯名店更推出全台唯一的CITY CAFE聯名杯，以及限量獨賣聯名商品。

耗時一年多，小7攜手國外領導品牌，包含「可口可樂」、「海尼根」及「瑪莎拉蒂」跨業態合作，不僅店內跟店外都特別全新打造氛圍，還販售獨家限定商品，讓便利商店搖身一變成為美式餐廳、時髦餐酒館，以及超跑精品店。

其中，「瑪莎拉蒂」還在門市中展示價值逾百萬元的商品，以及46台1：43的瑪莎拉蒂合金模型車的模型車牆。另有販售聯名商品，包含行李箱、毛毯、雨傘、證件套、模型車組等，以及匯集MASERATI歷年來經典代表性車款的聯名咖啡杯，全台唯一限定販售。

小7指出，「瑪莎拉蒂」在空間中主色調除了藍、白品牌代表色外，地板還採用賽車格圖案，整體設計延伸到整間超商，包括櫃體、商品陳列等。而限量聯名商品也吸引不少消費者矚目，除了5999元的20吋行李箱很多人詢問外，399元的毛毯和699元的雨傘最熱銷。

因應消費趨勢轉變，小7自2008年起開始發展大店格、特色門市及店中店，去年更接力發表未來形象店、科技概念店及多元跨業態品牌複合店，整合集團內品牌出發，再向外聯名擴展，目前已有21種複合型態，均是針對不同商圈、消費者需求設計規劃。

小7表示，即日起於台北威京門市（「可口可樂」聯名店）、南京門市（「海尼根」聯名店），以及日內瓦門市（「瑪莎拉蒂」聯名店），打造3間品牌聯名店，而且都是長期性合作，預計2～3年，並將定期推出不同的限定販售商品及陳設布置，預估將帶動單店業績及來客數成長2～3成以上。

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►7-ELEVEN X「可口可樂」聯名店

地址：7-ELEVEN威京門市(台北市松山區八德路四段151號)。

►7-ELEVEN X「海尼根」聯名店

地址：7-ELEVEN南京門市(台北市松山區南京東路三段303巷5號)

►7-ELEVEN X「瑪莎拉蒂」聯名店

地址：7-ELEVEN日內瓦門市(台北市內湖區瑞光路76巷59號1樓)