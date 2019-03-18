荷蘭空運來台！小7獨賣海尼根限定紀念品　「180瓶啤酒牆」吸睛度爆表

▲「海尼根」將品牌博物館內的展品移師至門市中陳列展出。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

耗時一年多，小7攜手國外領導品牌，包含「可口可樂」、「海尼根」及「瑪莎拉蒂」跨業態合作，不僅店內跟店外都特別全新打造氛圍，還販售獨家限定商品，讓便利商店搖身一變成為美式餐廳、時髦餐酒館，以及超跑精品店。其中，「海尼根」聯名店還販售荷蘭空運來台限定紀念品。

小7自即日起於台北威京門市（「可口可樂」聯名店）、南京門市（「海尼根」聯名店），以及日內瓦門市（「瑪莎拉蒂」聯名店），打造3間品牌聯名店，而且都是長期性合作，預計2～3年，並將定期推出不同的限定販售商品及陳設布置。

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其中，「海尼根」聯名店設置專屬空間，展示逾40款荷蘭海尼根博物館獨家限定紀念商品外，還以180個海尼根啤酒瓶打造出整面的啤酒牆；另外，並設有「海尼根鮮封生啤太空機」，每杯售價75元，以及室內酒吧區與戶外Lounge沙發區等，讓消費者在門市感受酒吧氛圍。

小7指出，因應消費趨勢轉變，自2008年起開始發展大店格、特色門市及店中店，去年更接力發表未來形象店、科技概念店及多元跨業態品牌複合店，整合集團內品牌出發，再向外聯名擴展，目前已有21種複合型態，均是針對不同商圈、消費者需求設計規劃。

►7-ELEVEN X「可口可樂」聯名店

地址：7-ELEVEN威京門市(台北市松山區八德路四段151號)。

►7-ELEVEN X「海尼根」聯名店

地址：7-ELEVEN南京門市(台北市松山區南京東路三段303巷5號)

►7-ELEVEN X「瑪莎拉蒂」聯名店

地址：7-ELEVEN日內瓦門市(台北市內湖區瑞光路76巷59號1樓)

另外，全家也會因應節慶氛圍，推出期間限定特色店，例如今天情人節與貝禮詩合作推出快閃店；白色情人節則結合「泡泡先生」集點活動，打造出期間限定的戀愛御守概念店，期望帶給消費者體驗性和娛樂性，進而帶動來客。