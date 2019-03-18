「可口可樂」迷快衝！卡爾拉格斐設計瓶這間小7限定展出

▲「可口可樂」將品牌博物館內的展品移師至門市中陳列展出。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

超商特色店再一發！因應消費趨勢轉變，超商業者紛紛推出各種特色店，吸引不少網友關注。而這次小7更大動作找來三家品牌推出聯名店，包含「可口可樂」、「海尼根」及「瑪莎拉蒂」等，其中，「可口可樂」還限定展出國內外絕版品，預計又將引發粉絲拍照打卡風潮。

耗時一年多，小7攜手「可口可樂」、「海尼根」及「瑪莎拉蒂」跨業態合作，不僅店內跟店外都特別全新打造氛圍，還販售獨家限定商品，讓便利商店搖身一變成為美式餐廳、時髦餐酒館，以及超跑精品店。

其中，「可口可樂」聯名店除了將門市外牆及樓梯設計成巨大的曲線瓶造型外，店內座位區還有整面的造型展示牆，彷彿進入「可口可樂」博物館。另外，還有展出國內外絕版品，像是張惠妹設計的「可口可樂」瓶，以及卡爾拉格斐設計限定瓶身、奧運紀念瓶身與周邊商品等。

小7指出，自即日起於台北威京門市（「可口可樂」聯名店）、南京門市（「海尼根」聯名店），以及日內瓦門市（「瑪莎拉蒂」聯名店），打造3間品牌聯名店，而且都是長期性合作，預計2～3年，並將定期推出不同的限定販售商品及陳設布置。

►7-ELEVEN X「可口可樂」聯名店

地址：7-ELEVEN威京門市(台北市松山區八德路四段151號)

►7-ELEVEN X「海尼根」聯名店

地址：7-ELEVEN南京門市(台北市松山區南京東路三段303巷5號)

►7-ELEVEN X「瑪莎拉蒂」聯名店

地址：7-ELEVEN日內瓦門市(台北市內湖區瑞光路76巷59號1樓)

另外，全家也會因應節慶氛圍，推出期間限定特色店，例如今天情人節與貝禮詩合作推出快閃店；白色情人節則結合「泡泡先生」集點活動，打造出期間限定的戀愛御守概念店，期望帶給消費者體驗性和娛樂性，進而帶動來客。