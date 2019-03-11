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極惡員工被開除…「4公升強鹼淋主管頭」害終生盲！嗆：給你小小教訓

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▲▼紀男遭強鹼當頭淋下，眼睛幾乎失明，僅能辨識眼前手指晃動，未來眼球還會繼續萎縮。（示意圖／記者莊智勝攝）

▲紀男遭強鹼當頭淋下，眼睛幾乎失明，現僅能辨識眼前手指晃動，未來眼球還會繼續萎縮，終將完全失明，永不可能復原。（示意圖／記者莊智勝攝）

社會中心／綜合報導

「免我職，我就毀掉你的眼睛！」桃園市一名在某纖維公司染房任職的胡姓男子，107年9月因作業過程不服上司指令，遭到紀姓主管責難，胡男為此暴怒掐頸恐嚇，當場遭到公司免職處分；翌日，懷恨在心的胡男於清晨闖入公司，一見到紀男現身，立即拿起4公升的強鹼溶液朝其頭部淋下，導致紀男雙眼幾乎失明，永不可能復原。桃園地院審理後，依重傷害、恐嚇等罪嫌判處胡男有期徒刑8年7月。

判決書內容指出，胡男因工作態度問題，過去就曾多次與紀姓主管爆發口角；107年9月18日下午，胡男因不願完成工作，又遭到紀姓主管當面質問，2人因此在公司內大吵一架；事後胡男心生不滿，竟在辦公室內伸手猛力掐住紀男頸部，並撂下狠話「一命賠一命！」造成紀男頸部擦傷、心生畏懼，急忙連絡妹妹到場，並報警處理。當天公司在了解事情始末後，立即就將胡男開除，予以免職處分。

胡男耍狠不成還頓時失去工作，對於紀男的憎惡只有更深；翌日清晨6時許，胡男悄悄闖入公司，還舀了3大瓢濃度45%、共4公升的氫氧化鈉溶液，趁著紀男剛到公司正在彎腰換穿雨鞋之際，提著強鹼朝其頭部淋下，痛得紀男當場慘叫。

雖然紀男當下立即送往醫院治療，但院方診斷，紀男雙眼遭到第四級鹼性化學性灼傷，雙眼輪部幹細胞幾乎完全受損，且因強鹼灼燒，眼部已無血管供氧，角膜完全損壞，還出現白內障等徵狀；經測試後，確認紀男視力僅能看到眼前模糊的手指晃動、辨別光與暗等，但因後續預估眼球仍會持續萎縮，因此狀況不樂觀，最終將會完全失明，即使移植角膜、幹細胞亦無法治療，視力永遠都不可能恢復；此外，紀男外貌也因傷而產生重大變化，還得面臨手術的感染風險、劇烈疼痛，造成精神上巨大痛苦。

桃園地院審理時，胡男還辯稱自己從未說出「一命賠一命」等恐嚇話語，當時僅是向紀男求和，說的是「我年紀大，工作不好找，拜託留一碗飯給我吃！」直到之後鬧到被公司免職，才會心生怨懟，從頭淋下強鹼想要給他一個「小小教訓」，不知竟會因此害得他終生失明。

但由於胡男當天恫嚇主管行徑，同事全都看在眼裡，也出庭作證，再加上強鹼PH值相當高，胡男不可能不知其造成的危害有多嚴重，且考量事發至今胡仍未與被害人達成和解，且犯後態度不佳，狡辯不斷，因此最後法官依重傷害、恐嚇等罪嫌，判處其8年7月徒刑。

▼胡男犯後還不斷狡辯，態度不佳，且至今仍未與被害人達成和解。（圖／資料照片）

▲桃園地院依意圖使女子與他人為猥褻之行為，而容留以營利罪，將阮女判刑6月。（圖／資料照片）

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