包子女神直播鞋款抽獎處女秀　彎腰「鞋惡視角」網友暴動

▲包子女神牟芝緹直播主持抽獎處女秀，換鞋視角讓網友暴動 。（圖／地方中心攝）

地方中心／高雄報導

高雄市政府觀光局舉辦包子大賽，還找來被網友稱為包子女神牟芝緹DiDi當代言人，這也讓她能見度提升，國內知名鞋款特別找她來擔任直播主持人和粉絲互動，並為大家示範新一季鞋款穿搭，只見到她不但在鏡頭前，向粉絲展示鞋款並且彎腰換鞋，這讓觀看整個直播的網友們，聲稱根本是「鞋」惡視角。

為回饋消費者，KCI光全集團特別在新春期間於Sanuk及TOMS門市規劃豬事大吉抽獎活動，12日中午在官方粉絲團現場直播抽獎，特別邀請到人氣爆紅的包子女神牟芝緹來擔任直播主持人和粉絲互動，直播過程當中，不僅是在抽獎，甚至還要展示以懶人鞋聞名的SANUK這次推出專為旅行所設計的鞋款Chiba Quest中性鞋款，身穿低胸的牟芝緹還得彎腰換穿鞋子，整個過程都被直播出去，讓網友直呼視角太邪惡！

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▲包子女神牟芝緹直播主持抽獎處女秀，換鞋視角讓網友暴動 。（圖／地方中心攝）

雖然牟芝緹有自己的直播，不過直播抽獎對她來說可是處女秀，牟芝緹害羞的說：「這是我的第一次，還真的有點緊張，因為平常就是對著手機的鏡頭，但是這一次旁邊有很多人，還要搭配抽獎活動，所以自己會比較緊張一點」，不過她也表示這次是個難得的經驗，將會有助於之後高雄市政府包子大賽當天頒獎時的演出，應該會不緊張。

▲包子女神牟芝緹直播主持抽獎處女秀，換鞋視角讓網友暴動 。（圖／地方中心攝）