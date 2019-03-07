中獎率高達75%　刷花旗抽馬丘比丘雙人遊等獎項

▲「馬丘比丘」神秘的印加文化是很多人一生想要拜訪一次的景點。（圖／Pixabay，下同）

消費中心／綜合報導

什麼！現在竟然有中獎率達75%的抽獎活動，這麼好康當然要手刀參加啦！相信有不少人面對市面上這麼多張信用卡，常常在想到底刷哪張才是明智之舉呢？那現在想都不必想，絕對是刷花旗準沒錯！因為目前銀行正在舉辦抽獎活動，而且中獎機率超高，週週有驚喜，刷卡消費，還能有機會幫自己抽到夢幻好禮呢！

到底是什麼活動，中獎率竟高達75%？花旗銀行自3/4到6/30舉辦【刷花旗 夢幻之旅精采可期】活動，就有機會一睹世界七大奇景之一的馬丘比丘，而且一人中獎兩人同行，總共有4個獎項名額可抽。雖然飛行時間、整體的旅遊費用比起去歐洲、美洲高很多，但是這個祕魯最著名的印加文化遺址馬丘比丘，神秘氣息讓人想要一探究竟。馬丘比丘為印加帝國在數百年孕育下的最佳證明，座落在祕魯庫斯科的西北方，藏身於安地斯山脈間，俯瞰著五魯班巴河谷，那樣的神祕感也讓這個地方有了「天空之城」一說，而動畫大師宮崎駿在描繪天空之城草圖時，也是參考馬丘比丘這座城市。

因為地理位置特殊，想要造訪馬丘比丘其實不容易，而且花費也十分高昂，但現在刷花旗就有機會抽中天空之城馬丘比丘雙人遊！2019年6月30日前只要單筆消費滿888元（含）以上，就可以登入活動網頁抽獎1次，刷越多筆、抽獎機會就越多！除了最大獎天空之城馬丘比丘雙人遊，還有Gogoro、Apple Watch、Nintendo Switch等好禮，甚至還能抽到刷卡金，總共有1,623,712個寶物等你來抽，中獎機率高達75%，中獎！另外，單月消費累積滿5,888元（含）以上，可加享抽獎機會2次，且加入花旗官方LINE帳號並啟用個人化服務，還可再享抽獎機會1次；自3/4起新申辦的卡友，活動期間首筆消費888元（含）以上交易，除原單筆滿額888元享1次抽獎機會外，還可加享抽獎機會2次，抽獎機會累積方式超多元！心動不如馬上行動！

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