守住2020前哨站！卓榮泰：明天北京不敢再說取得兩岸主導權

▲余天當選後到場感謝選民。（圖／記者季相儒攝）

記者蔣婕妤／新北報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日舉行投開票，新北市三重區由民進黨的余天對戰國民黨鄭世維，余天以超過五萬票得票數自行宣布當選，成功替綠營守住三重。民進黨主席卓榮泰陪同余天上台致詞，這次補選民進黨拿下新北、台南席次、成功守住2020前哨站，卓榮泰霸氣表示，至少讓大陸政府不敢再說取得兩岸發展主導權。

這次立委補選被視為2020總統大選的前哨戰，其中又以民進黨的余天在新北三重對戰國民黨鄭世維、台南由郭國文對戰國民黨的這兩區選情，最受關注，最終新北、台南兩大關鍵選區都由民進黨拿下，也被外界視為綠營成功守住「2020前哨站」。

民進黨選前打「抗中牌」，卓榮泰受訪時表示，「至少我有把握，明天北京政府不敢再說他們取得海峽兩岸發展的主導權，這也就是我們成功守護台灣、守護民主，謝謝余大哥、謝謝郭國文。」

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