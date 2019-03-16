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藍綠決戰316　《ETtoday新聞雲》4地連線即時開票

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▲▼由左至右為鄭世維、余天、謝龍介、郭國文。（圖／合成照）

▲由左至右為鄭世維、余天、謝龍介、郭國文。（圖／合成照）

政治中心／綜合報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）3月16日舉行投開票，對於這場被視為2020總統大選的前哨戰，藍綠兩陣營在最關頭都全力輔選各自的候選人，其中又以民進黨的余天在新北三重對戰國民黨鄭世維、台南由郭國文對戰國民黨的這兩區選情，最受關注。對於此次的立委補選投開票，《ETtoday新聞雲》除了由4地記者連線的即時報導與影音直播外，從16日下午4時起也會進行即時開票計票的轉播，讓雲友們可以同步掌握最快最新的選戰訊息與開票結果。

看開票請點擊→https://www.ettoday.net/events/election2019/index.phtml

依選罷法第73條規定，區域立委自辭職日起，所遺留任期大於1年，應在3個月內完成補選投票。九合一大選結束後，中選會啟動立委補選，第一波選補台北市第2選舉區立委姚文智及台中市第5選舉區立委盧秀燕的缺額。台北市方面，代表「柯家軍」的陳思宇也投入選舉，但最終白色力量並未成功進入國會，該區由民進黨的何志偉拿下；台中市則由國民黨的沈智慧勝選，藍綠戰成1比1。

第二波立委補選席次為當選台南市長民進黨籍的黃偉哲、當選彰化縣長國民黨籍的王惠美、當選金門縣長國民黨籍的楊鎮浯，還有因收賄關說案遭褫奪公權的民進黨籍新北市第三選區立委高志鵬。

新北市第三選區候選人有3位，無黨籍的蘇卿彥、國民黨的鄭世維、民進黨的余天；彰化縣第一選區候選人有3位，國民黨的柯呈枋、無黨籍的紀慶堂、民進黨的黃振彥；台南市第二選區候選人有6位，分別是民進黨的郭國文、國民黨的謝龍介，還有無黨籍的楊筱如、吳炳輝、陳筱諭、徐國棟；金門縣選區候選人有6位，國民黨的洪麗萍、金門高粱黨的洪志恒，以及無黨籍的陳滄江、蔡西湖、盧冠宇、陳玉珍。4區中以新北、台南最受矚目。

民進黨力抗韓流，全黨動起來保住大票倉。新北市方面，余天選前之夜邀來總統蔡英文站台，台南市的郭國文則由前行政院長賴清德壓陣。國民黨打出韓國瑜牌，選前最後一天更南北衝場，希望能成功翻轉。

根據中選會選舉時程，此次補選當選人名單將在21日公告，26日前發給當選證書。中選會提醒，投票需攜帶國民身分證、印章及投票通知單，時間是上午8點到下午4點為止，當天不能進行任何競、助選活動，且不得攜帶手機及攝影器材進入投票所，否則將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；若撕毀選票，則將處以5000元以上、5萬元以下罰鍰。

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關鍵字：316立委補選,新北市,余天,鄭世維,台南市,郭國文,謝龍介,國民黨,民進黨

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