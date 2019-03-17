評／民進黨打2張牌遏阻「韓流」　沒贏只是僥存最後一口氣

▲余天選前之夜造勢晚會，與總統蔡英文、主席卓榮泰、林飛帆等人同台。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／特稿

民進黨在第二波立委補選中，拿出2張牌，「虛弱牌」與「兩岸牌」，力抗韓流的攻勢，成功守下三重、台南2席。但是，黨內深知去年九合一選戰，是輸到連褲子都沒了，今天的結果不過是找回褲子；而且這兩席都屬深綠選區，補選仰賴基本盤，未來在大選中韓流恐怕依舊強襲，不注意還是會著涼，總體而言，只是僥倖保住最後一口氣罷了。

新北、彰化、台南與金門4席立委補選，民進黨除了金門未參戰外，提名3人，在新北跟台南成功守下席次。這對綠營而言，在韓國瑜與國民黨士氣高昂之際，無非是重要勝利，但黨內深知勝利只是表象，因此黨秘書長羅文嘉第一時間就跳出來定調，「民進黨沒有贏，只是暫時止血」，目的在於不要讓黨內太過歡愉。

回顧這場選戰，整體而言，民進黨打出「虛弱牌」與「兩岸牌」，兩張牌也的確奏效。首先，在「虛弱牌」方面，民進黨從九合一選戰後，不是輸到脫褲子，而是輸到連褲子都沒了，補選一路走來也都不被看好。

正因為此，各界從選戰初期，就釋出民進黨可能丟掉「綠到出汁」的台南，甚至還有丟掉台南這一席，會重挫黨內未來可能領導人的前台南市長、前行政院長賴清德政治能量；黨內高層坦言，民進黨在深綠選區會輸的說法，的確在基層起了作用，逼出許多鐵票支持者出來投票。

黨內高層說，在基層走，會看到不少支持者幫忙催票，都是說「民進黨連鐵票倉都要丟了，一定要出來投，不然民進黨要垮了」，從一慣投票率低迷的補選來看，過去投票率多落在2成上下，這次來到4成5，代表有炒熱，也激出深綠的支持者，才能保住這兩席。

▼316三重立委補選開票，余天當選後到場感謝選民。（圖／記者季相儒攝）



另一方面，民進黨打出「兩岸牌」，從總統蔡英文來發動，以國家元首的角度，持續在重要國政議題上發聲，包括接受國外媒體訪問談及兩岸議題，召開國家安全會議回擊中國國家主席習近平，這與韓國瑜親中色彩畫出鮮明界線。

黨內高層分析，從這次選舉結果來看，國內人民雖然支持拼經濟，但當觸及到主權底線時，還是會抗拒的，從台北市長柯文哲喊出「兩岸一家親」之後，台灣人民對他的信任度降低，而韓國瑜過度親中的立場，最後在做抉擇時，還是會讓人民卻步。

至於「韓流」是否受到選舉結果而重挫？其實，黨內還是抱持保留態度，畢竟這只是小選區，必須仰賴組織地面戰的補選，不能擴及到要兼顧「空戰」的全台大選戰；但是黨內高層表示，有一個現象也開始出現，就是「韓流謊言」開始被漸漸戳破。

黨內高層坦言，台南這一區一度陷入極危險狀態，除了國民黨候選人謝龍介夾帶韓國瑜的「空戰」強勁外，退黨參選的陳曉諭在基層實力，也的確讓民進黨候選人郭國文吃足苦頭。

首先，在陳曉諭的影響上，蔡英文、卓榮泰都去到台南探望陳水扁的母親，凝聚了綠營基層；接著，卓榮泰也安排陳水扁的兒子陳致中陪同郭國文掃街，加上陳水扁錄影力挺，成功弱化了陳曉諭的基層，形成棄保的效應。

民進黨先是解決基層綠營分裂的險境，但郭國文還是跟謝龍介陷入膠著，但剛好碰上「文旦丟在水庫超過200萬噸」的假訊息，民進黨也借題發揮；同時，黨內人士也說，高雄市府說要找鄧紫棋、阿諾史瓦辛格、貓熊等議題，謊言一個個被識破，韓流的信任度開始被打折了。

總體而言，雖然削弱韓流的威力，但放眼全國選戰，恐怕這股力量仍依舊強勁，一不注意還是會著涼的；而民進黨守住的不過是一直都「綠大於藍」的選區，充其量是把去年九合一丟失的褲子找回來，根本還不到能穿上褲子；套句黨內高層選後戒慎恐懼的一句話作結，「民進黨真的沒有贏，只是保住最後一口氣罷了」。

▲台南市立委補選經激烈角逐，民進黨郭國文勝選，前行政院長賴清德，在最後關鍵時刻以「肉聲」聲嘶力竭輔選郭國文，成功遏阻「韓流」效應，為民進黨新系保住台南命脈，應居首功。（圖／記者林悅翻攝，下同）